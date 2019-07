Kampf der Promipaare : Diese Pärchen ziehen ins „Sommerhaus der Stars“

Düsseldorf Ab Dienstag sucht RTL wieder „das“ Promipaar. In der Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars“ treten wieder acht mehr oder minder bekannte Paare gegeneinander an, um am Ende 50.000 Euro zu gewinnen.

Die Kuppelshow „Die Bachelorette“ hat gerade erst begonnen, da schickt RTL bereits die nächste Reality-TV-Sendung zur besten Sendezeit durch die Leitungen: „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaar“ sendet ab Dienstag bereits zum vierten Mal in Folge. Das Drehbuch ist schnell erzählt: „Acht Promipaare ziehen unter ein bescheidenes Dach und kämpfen um den Titel „DAS Promipaar 2019“, schreibt der Sender auf seiner Webseite. In insgesamt sieben Folgen lieben, leiden und kämpfen unter anderem Schlagersänger Michael Wendler, DSDS-Teilnehmer Menowin Fröhlich und diverse weitere TV-Sternchen um den Sieg und den Hauptgewinn von 50.000 Euro.

Um zu siegen, müssen die Paare verschiedene Aufgaben bewältigen müssen, gegeneinander antreten und hoffen, dass sie genug Anrufe bekommen, damit sie bleiben können. Dabei werden sie rund um die Uhr von Kameras beobachtet - Zoff, Tränen und pikante Geständnisse inklusive.

Diese Prominenten ziehen ins Sommerhaus nach Portugal:

Ex-“Caught In The Act“-Sänger Benjamin Boyce (50) und Model-Freundin Kate Merlan (32)

„Love Island“-Traumpaar Elena Miras (27) und Mike Heiter (27)

Schauspielerin Jessika Cardinahl und Architekt Quentin Parker (65).

DSDS-Teilnehmer Menowin Fröhlich (31) und seine Lebensgefährtin Senay Ak (28).

Die "Goodbye Deutschland"-Reality Stars Steffi (46) und Roland Bartsch (47).

Sänger Willi Herren (43) und seine Ehefrau Jasmin Herren (40)

Sänger Michael Wendler (46) und Freundin Laura Müller (18, Schülerin).

Die "Bachelor in Paradise"-Reality Stars Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25).

Im vergangenen Jahr gewannen Uwe und Iris Abel. Die beiden lernten sich bei der RTL-Show "Bauer sucht Frau" im Jahr 2011 kennen und lieben. Gewinner von der zweiten Staffel von 2017 sind Model Nico Schwanz und Playmate Saskia Atzerodt. Die erste Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" lief 2016. Gewinner waren Xenia Prinzessin von Sachsen und ihr damaliger Lebensgefährte Rajab Hassan.

Ab Dienstag zeigt RTL wöchentlich, wie sich die acht neuen Paare im „Sommerhaus“ schlagen.

(anst)