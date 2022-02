Pläne für TV-Sommer : RTL bringt „Turmspringen“ zurück ins Fernsehen

Berlin RTL bringt die von Stefan Raab produzierte Show „Turmspringen“ zurück ins Fernsehen. Zudem plant der Sender eine neue Live-Wetten-Show. „Das Supertalent“ hingegen setzt zum ersten Mal seit dem Start eine Staffel aus.

„Beim ‚RTL-Turmspringen‘ werden sich im Sommer Prominente ins kühle Nass wagen und im Einzel- und Synchronspringen gegeneinander antreten“, kündigte der Sender am Donnerstag in Köln an. Raab hatte das Spektakel von 2004 bis 2015 elf Mal für ProSieben inszeniert und hält noch die Rechte an dem Format.