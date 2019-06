Ungereimtheiten aufgedeckt : Reporter fälschte Beiträge für RTL-Magazine - Sender entlässt ihn

Köln Ein langjähriger Mitarbeiter des Regionalsenders RTL Nord hat in mindestens sieben Fällen TV-Beiträge manipuliert. Bei einigen gesendeten Beiträgen gab es Ungereimtheiten. Jetzt ist der Sender an die Öffentlichkeit gegangen.

Anlass der internen Untersuchungen seien entsprechende Hinweise einer Kollegin gewesen, teilte der Sender am Freitag in Köln mit. Das Unternehmen habe sich umgehend von dem Mitarbeiter getrennt.

Der 39-jährige Reporter arbeitete seit zwölf Jahren für den Sender und war laut RTL in den vergangenen Jahren überwiegend für das Mittagsjournals „Punkt 12“ im Einsatz. Der Sender kündigte an, die Zuschauer des Magazins in der Freitagsausgabe über die Manipulationen zu informieren. Alle Beiträge des Reporters seien sowohl online als auch im internen Newsarchiv gesperrt worden.