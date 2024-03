Für Normalo-Kandidaten RTL kündigt „Sommerhaus der Stars“ ohne Stars an

Im „Sommerhaus der Stars“ hausen im Auftrag von RTL normalerweise Promi-Paare - nun soll die karge Behausung im Münsterland auch für Normalos öffnen. Es sei ein Spin-off - also ein Ableger - zur regulären Staffel der Show mit „Non-VIPs“ geplant, teilte der Sender am Montag in Köln mit. Interessierte könnten sich fortan um einen Einzug in das in Bocholt gelegene Häuschen bewerben. Auf sie warte dasselbe wie auf die Promi-Bewohner, versprach RTL - „von schrägen Spielen über die emotionalen Nominierungen bis hin zum nervenaufreibenden Wettstreit um den Einzug ins Finale“. Der Arbeitstitel lautet „Das Sommerhaus der Normalos“. Der Veröffentlichungszeitpunkt auf der Streamingplattform RTL+ werde später bekannt gegeben.