Sender-Verjüngung : RTL holt prominentes Sky-Gesicht für „RTL Aktuell“ und „Punkt 12“

Köln RTL verstärkt sich mit Jana Azizi und hat mit ihr gleich einiges vor. Die junge Moderatorin kommt von Sky Sport News HD.

Seit drei Jahren ist die 30 Jahre alte Azizi beim Sportnachrichtensender Sky Sport News HD als Moderatorin tätig. Azizi freut sich auf die neue Aufgabe beim Privatsender in Köln. „Ich danke Sky für die Chance und das Vertrauen in den letzten drei Jahre bei Sky Sport News HD. Es hat mir immer große Freude gemacht, so nah am Sportgeschehen dran zu sein! Mein Herz wird immer für den Sport brennen, aber darüber hinaus spielen auch viele andere Themengebiete eine große Rolle in meinem Leben. RTL bietet mir da spannende Möglichkeiten, mich als Moderatorin weiterzuentwickeln - und darauf freue ich mich riesig“, wird Azizi in einer RTL-Pressemitteilung zitiert.