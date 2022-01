Tag 10 im Dschungelcamp : Beleidigungen und Verweigerungen - null Sterne für die Camper

Foto: RTL / Stefan Menne 12 Bilder Dschungelcamp 2022 - So lief Tag 10

Am zehnten Tag im RTL-Dschungelcamp gibt es ein Novum in der Geschichte des Formats. Außerdem spielt die potenzielle Nicht-Intelligenz eines Campers mal wieder eine Rolle. Und Sterne wurden überhaupt keine verdient.

Tag 10 im RTL-Dschungelcamp und die „nicht so gemeinten“ Beleidigungen gehen in die nächste Runde. Normalerweise ist Peter Althof für jeden Witz zu haben. Aber bei diesem Spruch vergeht ihm dann doch die gute Laune. "Beim Film 'Last Dschungelcamp' wäre ich der Beleuchter", witzelt der 66-Jährige. "Na, die hellste Leuchte biste jetzt nicht", ulkt Linda spontan. "Ich will jetzt nichts sagen, denn wenn ich etwas sage, bist du beleidigt", kontert der Bodyguard und wiederholt fassungslos: "Ich finde das respektlos. Sowas ist unter der Gürtellinie, wenn sie sagt: 'Du bist blöd, du bist nicht die hellste Leuchte.'" Linda versucht, die Wogen zu glätten: "Das war nur ein Spaß." Doch Peter grummelt am Lagerfeuer: "Und ich habe überall erzählt, dass ich dich so intelligent finde. Das muss ich alles revidieren. Respekt ist wichtig. Ich bin 66 und ein junges Mädchen sagt zu mir, dass ich nicht die hellste Leuchte bin. Das ist geil." Linda ist in Erklärungsnot: „Es war einfach nicht so gemeint. Es tut mir leid."

Einer verweigert die Dschungelprüfung

Erstmals werden Peter und Eric von ihren Mit-Campern in eine Dschungelprüfung gewählt und haben die Chance, im Fluss acht Sterne zu erspielen. Für die Prüfung müssen sie sich in einem Käfig an den Hand- und Fußgelenken anketten lassen und der Käfig wird – bis auf eine Luftkammer – komplett unter Wasser gelassen. Innerhalb von zehn Minuten müssen sie den richtigen Schlüssel für jedes Schloss finden und alle acht Schlösser öffnen. Für jedes der Schlösser gibt es nur einen richtigen Schlüssel. Alle Schlüssel, darunter auch einige Nieten, sind mit Bungee-Seilen am Rand des Käfigs befestigt. Nur wenn sie es innerhalb des Zeitlimits schaffen, alle acht Schlösser zu öffnen, erhalten sie alle acht Sterne – schaffen sie es nicht, bedeutet das null Sterne.

Doch bevor es losgeht hat Eric eine überraschende Entscheidung getroffen. Auf die Frage, ob er zu dieser Dschungelprüfung antreten will, ruft der Schauspieler: "'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!'. Ich habe keine Angst, aber im Camp gibt es Menschen, die frei heraus sagen, dass sie mich richtig scheiße finden", erklärt der 32-Jährige. "Deshalb bin ich nicht bereit, für Menschen Essen zu erspielen, die mich nicht leiden können. Das mache ich nicht."

Zwar ist Eric sich darüber bewusst, dass Peter nicht allein zur Prüfung antreten kann, doch: "Das ist mir egal." Peter bleibt gefasst: "Ich bin mit ihm hier hergegangen, dann muss ich mich auch solidarisch erklären. Es sei denn, ich kann es allein machen. Wenn das nicht geht, gehe ich mit meinem Krieger wieder zurück und diskutiere das noch mal mit ihm durch."

Immerhin Konsequenz muss man Eric attestieren: Jedesmal wenn seine Mit-Camper in den vergangenen Prüfungen Sterne erspielt haben, verweigerte er das so verdiente Essen: "Ich esse seit vielen Prüfungen schon nicht mehr mit. Ich esse Reis und trinke Wasser, das reicht mir. Weil ich eben genau das nicht will. Ich will nicht in eine Bringschuld kommen für Menschen, die mir nicht guttun." Gesagt, getan – und damit ist die Prüfung vorbei, bevor sie begonnen hat. Eine Premiere auch für die Moderatoren: "Es gibt immer das erste Mal für alles. Das hatten wir noch nie", so Sonja Zietlow.

