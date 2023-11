Ostergeschichte als Live-Event RTL inszeniert „Die Passion“ 2024 in Kassel

Damals in Essen war der Sänger, Musicaldarsteller und ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Sieger Alexander Klaws in die Jesus-Rolle geschlüpft. Er stand an einer Currywurst-Bude, seine Jesus-Jünger und Anhänger flanierten durch ein Einkaufscenter, die Gruppe fuhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Von oben wurde gefilmt, wie Hunderte Menschen ein riesengroßes Leucht-Kreuz quer durch Essen trugen. In einzelnen Episoden verlas der Erzähler die zentralen Szenen der Leidensgeschichte. Am Ende wurde die Auferstehung gezeigt.