„Die Bachelorette“ : Alle Infos zur Show - Kandidaten, Gewinner, Termine

Düsseldorf RTL schickt ab dem 17. Juli wieder 20 Männer auf die Jagd nach einer Frau. Die diesjährige Bachelorette ist eine TV-Show-erfahrene 26-Jährige. Hier finden Sie alle Infos rund um die Show.

In der RTL-Serie wollen nun 20 Single-Männer in Griechenland das Herz der Kölnerin erobern. „Ich will keinen Pantoffelhelden“, sagte sie laut Mitteilung. Und sie kündigte an: „Mit mir kann's auch mal turbulent werden, denn ich weiß, was ich will – und das zeige ich auch!“ Trotzdem habe sie es aber auch gerne, wenn der Mann in der Beziehung das Sagen hat.