„Polizeiruf 110: Für Janina“: Selbstgerechte Kommissare

Rostock In ihrem 18. Fall rollen die Rostocker Ermittler Bukow und König einen alten Mord auf – und brechen das Gesetz.

Wie ungerecht, denkt man da fast automatisch – und genauso empfindet es auch das Rostocker „Polizeiruf“-Team. „Wir müssen hier Gerechtigkeit herstellen“, sagt König und findet im Zwiegespräch mit Wachs heraus, dass dieser noch ein weiteres Mal gemordet hat. Jetzt setzen die Ermittler alles daran, den zweiten Fall zu finden und Wachs zu überführen. „Nicht wegen Janina“, sagt Mordkommissionsleiter Henning Röder (Uwe Preuss), „aber für sie“, ergänzt die Mutter des Mordopfers (eindringlich: Hildegard Schmahl). Immer wieder hat die alte Dame den damaligen Hauptermittler Röder an den Fall erinnert, ist beinahe am Tod der Tochter zerbrochen. Und auch den erfahrenen Kommissar Röder, das gesamte Team und den Zuschauer nimmt der Fall mit. Schlüssig erzählt und gut gespielt ist er obendrein. Besonders bei Bukow und König, deren ambivalente Beziehung auch in dieser Folge wieder eine größere Rolle spielt, merkt man, dass Drehbuchautor Eoin Moore schon von Beginn an dabei ist und die Figuren kontinuierlich weiterentwickelt.

Wie sich die Ermittler im Namen der Gerechtigkeit über Recht und Gesetz hinwegsetzen, irritiert aber bisweilen. Um an die DNA-Probe von Wachs zu kommen, lügen sie ihm etwas von einer Einbruchserie vor. Währenddessen steigt einer der Kommissare in den Waschkeller der Familie ein und am Ende kommt es auch noch zu einer Rangelei. Dazu verrät Kommissar Pöschel (Andreas Günther) Ursula Stöcker die Adresse des Mörders ihrer Tochter. Zwischendurch dreht Bukow noch einen krummen Deal, um an Geld zu kommen. Trotzdem überzeugt der „Polizeiruf“ aus Rostock – wie so oft. Das liegt auch an Bukow und König, die sich diesmal beinahe prügeln und am Ende doch fast schon zärtlich miteinander umgehen. Wie es mit diesem ungleichen Ermittlerduo weitergeht, ist beinahe so spannend wie die Fälle selbst. 2019 kommt die nächste Folge.