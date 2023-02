Polizeiruf „Daniel A.“ aus Rostock Was für ein Mann willst du sein?

Was war unnötig? Der Krimi war ruhig und reflektiert, warum muss es am Ende dann immer noch eine Bedrohungslage mit Verfolgungsjagd und SEK geben? Daniel verschwindet mit einer Waffe, die Polizei ist in heller Aufregung und fragt sich, ob er sich selbst etwas antun will oder seiner großen Liebe Hanna. Daniel macht sich auf zu der Frau, die ihm eine Abfuhr erteilt hat, und entspricht damit dem Männerbild, das dieser „Polizeiruf“ über weite Strecken transportiert – fast ein wenig männerfeindlich. Männer akzeptieren kein Nein, drängen sich Frauen auf oder machen sich lustig über sie, wie die Kollegen Thiesler und Pöschel, die die ganze Zeit drauf warten, dass es zwischen König und Böwe knallt – einfach, weil sie Frauen sind. Daniels Obsession könnte ein Hinweis mit dem Holzhammer sein, dass er wirklich ein Mann ist und daher so denkt und handelt. Dabei sagt Hanna richtigerweise zu ihm. „Was für ein Mann willst du sein?“ Diese Frage kann nur jeder für sich selbst beantworten und dann danach handeln.