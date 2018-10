"Roseanne" kommt als "The Conners" zurück ins TV - ohne Roseanne Barr

New York Die Erfolgsserie "Roseanne" ist zurück im US-Fernsehen, allerdings unter neuem Namen und ohne die umstrittene Hauptdarstellerin Roseanne Barr. Die Schauspielerin muss zuschauen - und reagiert sofort auf ihren Serientod.

Der Sender ABC strahlte am Dienstag die erste Folge der Serie "The Conners" aus, die drei Wochen nach der Beerdigung der Hauptfigur Roseanne beginnt. Sie zeigt, wie ihre nichtsahnende Familie erfährt, dass sich Roseanne zur Behandlung einer Knieverletzung heimlich schmerzlindernde Opiate besorgte - und letztlich an einer Überdosis starb.