Rodnyansky bei „Illner“ : Selenskyj-Berater fordert Energieimport-Embargo

Berlin Nach der Ankündigung von Kremlchef Wladimir Putin, Gaslieferungen müssten künftig in Rubel beglichen werden, liegt das Thema „Lieferstopp“ erneut auf dem Tisch - auch bei „Maybrit Illner“.

Im Talk bei „Maybrit Illner“ geht es am Donnerstagabend um das Thema „Krieg in der Ukraine - Tut der Westen genug?“. Moderatorin Maybrit Illner wird in der Sendung bereits zum zweiten Mal in Folge vertreten. Wegen eines weiterhin positiven Corona-Tests bleibt Illner zu Hause. Die Gespräche führt an diesem Abend Marietta Slomka.