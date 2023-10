Kleines Budget, großer Erfolg Low-Budget-Filme, die weltweit erfolgreich waren

Die Filmindustrie in Hollywood ist ein riesiger Geschäftszweig. Die fünf teuersten Filmproduktionen haben summiert rund 1,7 Milliarden Euro gekostet. Die Produktionskosten des bis heute teuersten Films aller Zeiten, „Pirates of the Caribbean: Fremde Gezeiten“, mit Johnny Depp in der Rolle des Jack Sparrow, belaufen sich alleine auf 378,5 Millionen US-Dollar. Doch es geht auch anders. Nicht immer müssen gute und vor allem erfolgreiche Hollywood-Streifen Hunderte Millionen Dollar kosten.