Kultfigur aus „Star Trek“ : Riesige Mr. Spock-Hand wird vor Museum in Boston aufgestellt

Riesige Mr. Spock-Hand wird vor Museum in Boston aufgestellt

Eine sechs Meter hohe Hand mit dem aus „Raumschiff Enterprise“ bekannten Vulkaniergruß von Mr. Spock kommt vor das Wissenschaftsmuseum in Boston. Diese teilte das Museum am Freitag mit.

Mit dem Denkmal aus Edelstahl werde der Schauspieler und gebürtige Bostoner Leonard Nimoy geehrt, der in der Science-Fiction-Serie den Mr. Spock spielte, teilte das Museum am Freitag, dem 26. März, mit. Dieser Tag wurde in Boston bereits zum Leonard-Nimoy-Tag erklärt.