Standing Ovations : Riesenjubel für Thomas Gottschalk bei „Wetten, dass..?“-Comeback

Nürnberg Mit Standing Ovations ist Fernsehmoderator Thomas Gottschalk zur Neuauflage der Unterhaltungsshow "Wetten, dass..?" begrüßt worden. Alle Bemühungen Gottschalks, die Zuschauer wieder zum Sitzen zu bringen, schlugen zunächst fehl.

Mit riesigem Jubel ist Entertainer Thomas Gottschalk bei seinem „Wetten dass..?“-Comeback vom Publikum in Nürnberg begrüßt worden. Nach zehnjähriger Pause gab er am Samstag erstmals wieder den Gastgeber der ZDF-Kultshow. „Ich freue mich wahnsinnig auf den Abend, und ich lasse mir auch Zeit“, sagte Gottschalk, als er sich auf die berühmte Couch setzte. Die 2500 Zuschauer in der Messehalle hatten den 71-Jährigen mit stehendem Applaus und „Oh, wie ist das schön“-Gesang empfangen.