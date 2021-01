True-Crime-Sendung : Richter Alexander Hold feiert TV-Comeback

München Der Vizepräsident des bayerischen Landtags und frühere Fernseh-Richter Alexander Hold kehrt auf den Bildschirm zurück. Im Spartensender TLC startet am 3. Februar seine neue True-Crime-Sendung „Grave Secrets – Tote Zeugen lügen nicht“.

„Es ist ein spannendes Format, das in den USA sehr erfolgreich ist“, sagte Hold der Deutschen Presse-Agentur in München am Montag. „Solche rätselhaften Kriminalfälle, bei denen der Ermittler zunächst nicht weiter kommt, die üben schon eine Faszination aus.“ TLC strahlt Realityformate und Dokus aus und richtet sich damit vor allem an Frauen als Zielgruppe.