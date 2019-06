Erster Auftritt nach „Zerstörer“-Video : Rezo zu Gast bei Jan Böhmermann - auch zwei Politiker im „Neo Magazin Royale“

Köln Mit seinem millionenfach geklickten Youtube-Video hat er für Wirbel gesorgt - auch im politischen Berlin. Rezo hätte wohl in jede Sendung gehen können, nun ist es die von Jan Böhmermann geworden: Am Donnerstagabend tritt er im „Neo Magazin Royale“ auf.

Rezo hat am Donnerstagabend seinen ersten Show-Auftritt seit der Veröffentlichung seines Videos „Die Zerstörung der CDU“. Dort spricht der Youtuber über den Wirbel, den er mit seinem Video ausgelöst hat. Er ist Gast in Jan Böhmermanns Fernsehsendung „Neo Magazin Royale“. Die Sendung ist ab 20.15 Uhr in der ZDF-Mediathek zu sehen und ab 22.15 Uhr im Fernsehkanal ZDFneo.