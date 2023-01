So wird der „Tatort“ Odenthal, ihre Tante und die Rache

Wenn man nicht weiß, wo man beginnen soll, weil man das eigentliche Thema dieses eigentlich guten Films nicht verraten kann, dann wohl: am Anfang. Nicht beim ersten Fall von Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) natürlich; der lief – kein Scherz – kurz vor dem Mauerfall. In der Einstiegssequenz ihres aktuellen, inzwischen 77. Falls fährt anstelle einer Polizeistreife zur Abwechslung ein Leichenwagen durch die Stadt. Am Friedhof vorbei, ins Krematorium. Dann kommt, was kommen muss: Die Leiche ist gar keine. Der Mann bewegt, kaum brennt das Feuer, seine Finger aus dem Sarg. Ein starker Einstieg.