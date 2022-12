Nostalgiewelle Retrotrend im TV - diese Kultshows wurden wiederbelebt

Doch so neu ist der Trend nicht. Immer wieder mal versuchten TV-Sender an alte Erfolge von Unterhaltungsshow anzuknüpfen. Meistens geht es für ein bis zwei Jahre gut. Dann ist aus dem wiederbelebten Altmaterial die Luft raus. So auch bei der „100.000 Mark Show“. Schon 2008 wurde mit Inka Bause eine Neuauflage gewagt. Die erzielte nicht den gewünschten Erfolg und das Mini-Comeback geriet in Vergessenheit. Lag der Erfolg wohl doch an der Moderatorin Ulla Kock am Brink? Nun also mit dem alten Zugpferd die zweite Neuauflage.