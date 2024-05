Neue Sendung auf RTL+ "Reality Queens" – das erwartet Zuschauer beim rein weiblichen Dschungel-Format

„Die stärksten Queens des Reality-TV kämpfen mit- sowie gegeneinander und leben unter freiem Himmel mitten im Regenwald“, beschreibt der Sender das Konzept auf seiner Website. Indem sie verschiedene Challenges gewinnen, können sie den Jackpot füllen - doch nur eine kann das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro am Ende auch mit nach Hause nehmen. Doch die 12 Reality-Queens spielen dabei nicht nur um Geld, sondern auch in ihrem Schlafplatz: Die Gewinnerinnen der Challenges dürfen in einem komfortablen Luxuscamp schlafen, während die Verliererinnen ins „Loser-Camp“ kommen.