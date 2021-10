Reaktionen: Das halten RP-Leser von der Netflix-Serie „Squid Game“

Bei „Squid Game“ sei die Erziehungspflicht gefragt, findet RP-Leser Hans Friedhoff. „Verbieten wird nicht helfen, dann gehen Kinder bei ihren Freunden gucken. Solche verbotene Sachen sind nicht Neues. Die Eltern können sich bestimmt noch an ihre eigene Kindheit erinnern und daran, was sie nicht sehen durften“, kommentiert er. Eltern sollten ihren Kindern seiner Meinung erzählen, dass es im richtigen Leben anders zugeht als in Filmen und Serien. Das habe bei seinem Sohn gut funktioniert – der habe ganz genau gewusst, dass die Menschen, die er im Spiel umfährt, eben nicht echt sind.