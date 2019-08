„Wird immer mehr zum Büttel der USA“ : ARD-Chefredakteur löst mit Israel-Tweet Diskussion aus

Berlin In der Diskussion um die nicht erlaubte Einreise zweier US-Abgeordnete nach Israel, hat sich auch der ARD-Chefredakteur Rainald Becker eingeschaltet. Sein Beitrag wurde heftig diskutiert.

„Israel wird immer mehr zum Büttel der USA!“, twitterte Becker am Donnerstagabend. In der Wortmeldung verlinkt war ein Artikel der „Süddeutschen Zeitung“, in dem es um die Entscheidung Israels ging, zwei Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus zunächst die Einreise zu verweigern. Einige Twitter-Nutzer warfen Becker daraufhin Antisemitismus vor.