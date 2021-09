Fernsehquoten : „Giovanni Zarrella Show“ gewinnt die Gunst der Zuschauer am Samstagabend

Giovanni Zarrella. Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin „Die Giovanni Zarrella Show“, „Das Beste vom Schlager-Spaß“, „Denn sie wissen nicht, was passiert“, „Hirschhausens Quiz des Menschen“: Lauter Shows kämpften am Samstag um die Gunst der TV-Zuschauer. Aber nur eine kann am Ende gewinnen.

Im Rennen der Samstagabendshows hat das ZDF mit seinem neuen Moderator Giovanni Zarrella gewonnen. Die erste Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ hatte im Schnitt 3,81 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 16,2 Prozent ab 20.15 Uhr entsprach. Die ARD-Show „Hirschhausens Quiz des Menschen“ erreichte 2,83 Millionen Zuschauer (11,9 Prozent) und die RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ mit Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk 1,85 Millionen (9,5 Prozent).

Dahinter lagen Sat.1 und der US-Actionfilm „Bumblebee“ mit 1,49 Millionen Menschen (6,1 Prozent), das NDR-Fernsehen mit einer Kölner „Tatort“-Wiederholung („Dicker als Wasser“ von 2015) und 1,43 Millionen (5,8 Prozent) sowie der US-Thriller „Boston“ bei ProSieben mit 1,40 Millionen (5,8 Prozent). Es folgten das SWR-Fernsehen mit der Show „Das Beste vom Schlager-Spaß“ mit Andy Borg und 1,13 Millionen (4,6 Prozent) sowie Kabel eins mit der Serie „Hawaii Five-0“ und 0,46 Millionen (1,9 Prozent).

Dahinter erst kamen RTLzwei („Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“) und Vox („Kitchen Impossible 2020 – Die Tagebücher der Küchenchefs“) mit jeweils 410 000 Zuschauern.

Bei den Zuschauern bis 50 (14 bis 49 Jahre) lag bei den Shows übrigens „Denn sie wissen nicht, was passiert“ (0,66 Mio/13,9 Prozent) vor „Hirschhausens Quiz des Menschen“ (0,51 Millionen/9,0 Prozent) und der „Giovanni Zarrella Show“ (0,42 Millionen/7,4 Prozent).

(zim/dpa)