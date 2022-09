Kritik an paralleler Übetragung : ARD und ZDF halten Aufwand bei Queen-Begräbnis für angemessen

Berlin/Mainz Die öffentlich-rechtlichen Rundunfkanstalten haben die Beisetzung der Queen parallel übertragen - mit identischen Bildern. Darauf folgte viel Kritik, unter anderem vom Finanzminister. Die Sender rechtfertigen jetzt ihren Einsatz.

ARD und ZDF haben Kritik an der parallelen Übertragung des Queen-Begräbnisses in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern zurückgewiesen. Die Trauerfeierlichkeiten am Montag seien ein Weltereignis gewesen, das in so einer Form nicht mehr zu erleben sein werde, sagte ZDF-Chefredakteur Peter Frey am Mittwoch im „Morgenmagazin“ des ZDF. „Ich glaube, das Ereignis war groß genug, um hier einen pluralistischen, vielfältigen Ansatz zu bieten.“