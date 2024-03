Im neuen Format Die „Quatsch Comedy“ ist zurück bei ProSieben

„In der neuen Comedyshow-Reihe begrüßen die zwei die besten Stand-up-Comedians Deutschlands, bewährte Performer und heiße Newcomer – unter anderem Chris Tall, Cindy aus Marzahn, Ralf Schmitz, Mirja Boes, Guido Cantz, Abdelkarim, Mirja Regensburg, Michael Mittermeier, Ana Lucia, Sascha Grammel, Lisa Feller und Simon Pearce“, kündigte ProSieben am Mittwoch an. „Außerdem regelmäßig zu Gast in einer eigenen Rubrik sind Ingmar Stadelmann und Ilka Bessin.“ ProSieben verspricht „Comedy in allen Facetten, mit witzigen Aktionen, Parodien, Musik-Inszenierungen und ganz viel Show“.