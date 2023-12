Frech, lustig, herzerwärmend „Neue Geschichten vom Pumuckl“

Die Serie „Neue Geschichten vom Pumuckl“ dürfte Nostalgiker aber überzeugen. Nach einem Kinostart dreier Folgen hat RTL+ seit 11. Dezember die ganze Serie (13 Folgen) im Programm. Pünktlich an Weihnachten (25. und 26.12.) ist sie nachmittags bei RTL zu sehen (sowie am 31.12. auf toggo.de, in der Toggo-App und auf Toggo, dem Tagesprogramm von Super RTL). Die alte Serie läuft bei Prime Video.