13 Folgen RTL erweckt Pumuckl mit KI wieder zum Leben

„Meister Eder und sein Pumuckl“ war in den 1980er Jahren eine der beliebtesten Kinder- und Familienserien Deutschlands. Mehr als 30 Jahre lang waren Hobelbank und Bandsäge eingemottet, als Meister Eders Neffe Florian Eder (Florian Brückner) nun die alte Schreinerwerkstatt im Hinterhof betritt, wie RTL ankündigte. Gleich am ersten Tag wiederholt sich die damalige Geschichte: Pumuckl bleibt am Leim kleben und wird sichtbar.