Fotos So lief die Promi-Darts-WM bei Prosieben

Da war was los: Für die Promi-Darts-WM im Maritim-Hotel in Düsseldorf hatte Prosieben jede Menge Profis an den Start gebracht: Michael Smith, Peter Wright, Michael van Gerwen, Gabriel Clemens und Fallon Sherrock waren dabei. Zu den Promis gehörten unter anderem Amira und Oliver Pocher, Matthias Killing, Kevin Großkreutz, Henning Wehland und Bülent Ceylan.