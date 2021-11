Keine guten Quoten : ProSieben-Journal „Zervakis & Opdenhövel“ wechselt den Sendeplatz

Unterföhring Seit seinem Start vor zwei Monaten ist das ProSieben-Magazin „Zervakis & Opdenhövel.Live“ kein Quotenhit, jetzt soll ein neuer Sendeplatz hinter „TV total“ mehr Erfolg bringen. Ab jetzt wird die Sendung jeden Mittwoch um 21.15 Uhr ausgestrahlt.

Künftig ist das Format nicht mehr montags ab 20.15 Uhr, sondern mittwochs ab 21.15 Uhr zu sehen, wie Moderatorin Linda Zervakis am Montagabend in der Sendung ankündigte. Sie sagte: „Wir sehen uns schon übermorgen wieder zu einer regulären Ausgabe von "Zervakis & Opdenhövel" live auf einem neuen Sendeplatz. Ab jetzt nämlich jeden Mittwoch um 21.15 Uhr, direkt nach der ersten Ausgabe von "TV Total".“ Der Sender bestätigte am Dienstagmorgen den Schritt.