Kurz vor dem Finale RTL streicht „Prominent getrennt“ aus dem Programm

Was passiert, wenn man hoffnungslos zerstrittene Ex-Paare in einer Villa in Südafrika zusammenpfercht und sie dort um ein Preisgeld von 100.000 Euro kämpfen lässt? Richtig, es wird laut, dramatisch und unangenehm. So in etwa lässt sich das Erfolgskonzept der RTL-Show „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ zusammenfassen. Seit 2022 zeigt der Kölner Sender das Trash-TV-Format, an dem schon (mehr oder weniger) prominente Menschen wie Doreen Dietel und Jenny Elvers teilgenommen haben. Doch damit soll jetzt Schluss sein.