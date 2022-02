Neue RTL-Show „Prominent getrennt“ : Wenn Promis mit dem Ex-Partner das Bett teilen müssen

Serkan Yavuz schläft lieber auf der Couch als mit Carina in einem Bett. Foto: RTL/RTL+

Köln Nach dem Dschungelcamp geht RTL mit einer neuen Show auf Sendung: In „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ müssen acht „berühmte“ Ex-Paare beweisen, „dass sie noch als Team zusammenhalten können“.

Deutschlands Privatsender haben in den vergangenen Jahren immer neue Shows erfunden, um bekannte Menschen außerhalb ihrer Komfortzone zu zeigen. Doch so weit wie dieses ging bisher wohl kaum ein Format. Bei der neuen RTL-Sendung „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ müssen acht mehr oder weniger berühmte Ex-Paare beweisen, „dass sie sich noch vertrauen und als Team zusammenhalten können“, wie es der Sender beschreibt. Dann winken ihnen 100.000 Euro. Mit dabei sind etwa Schauspielerin Jenny Elvers (49) und ihr Ex Alex Jolig (58). Die Show läuft ab 22. Februar um 20.15 Uhr bei RTL und ist schon beim Streamingdienst RTL+ zu sehen.