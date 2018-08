Nicole Belstler-Boettcher

Sie hat mit Grit Boettcher nicht nur eine berühmte Schauspiel-Mama, sondern ist auch selbst als Schauspielerin erfolgreich: Nicole Belstler-Boettcher. Ob jahrelang als Lehrerin im "Marienhof", auf dem "Traumschiff" oder in den Klinikfluren von "In aller Freundschaft" - ihr Gesicht ist aus dem TV bekannt. Nach dem Aus beim "Marienhof" spielte sie am Theater oder nahm Gastrollen an. Ob sie im PBB-Haus auch eine Rolle spielt? Ihre Teilnahme jedenfalls ist bestätigt.