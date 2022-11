„Promi Big Brother“ 2022 Menderes packt aus - Darum klappt es nicht mit den Frauen

Im „Promi Big Brother“-Haus liegt Liebe in der Luft. Nachdem bereits Doreen Steinert und Jay Khan Einblick in ihr Seelenleben gegeben haben, ging es an Tag 5 mit den intimen Geständnissen weiter. Im Mittelpunkt: der sonst so zurückhaltende Menderes Bağcı. Der wird in der Garage von Doreen ausgiebig in Sachen Liebe befragt. Die Sängerin möchte wissen, warum der hilfsbereite DSDS-Kandidat offensichtlich keinen Erfolg bei den Frauen hat. „Du hast vier Frauen gedatet oder wie? Und da war keine dabei?“, fragte die Sido-Ex nach. Menderes erklärt: „Da war so eine Frau am Lagerfeuer. Die meinte: ‚Willst du näher rücken?‘ Da habe ich gesagt: ‚Nein.‘“ Auch mit Frauen, die nach einem dominanten Mann suchen, kann Menderes wenig anfangen. „Man sollte ihr sagen, was sie zu tun hat. Ich will niemanden herumkommandieren“, berichtete er. Kein Wunder, denn auch bei „Promi Big Brother“ fiel der Sänger bisher durch seinen Fleiß und seine Hilfsbereitschaft auf. Er putzte, spülte und war immer zur Stelle, wenn einer der anderen Promis Hilfe braucht. Dabei hätte die eine oder andere weibliche Bewohnerin durchaus sein Interesse geweckt, gesteht Menderes. Vor allem auf Micaela Schäfer, der er beim Kampf mit ihren verklebten Extensions half, scheint er ein Auge geworfen zu haben. „Ich glaube, Menderes hat ab und zu mit mir schon mal ein bisschen geflirtet – auf freundschaftlicher Ebene natürlich“, verriet das Model im Sprechzimmer.