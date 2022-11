Seit 2020 ist Walentina Doronina (22) regelmäßig in TV-Formaten zu sehen. 2020 nahm sie an „Ex on the Beach“ teil, 2021 bei "Are You The One? – Realitystars in Love". „Ich mache mit, um mich zu zeigen, wie ich als Einzelkämpferin bin“, sagte die Influencerin über ihre Teilnahme bei „Promi Big Brother“.