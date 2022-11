„Promi Big Brother“ 2022 „Ich bin eh die Geilste“ - Welcher Promi für seinen Ego-Trip bestraft wird

Im „Promi Big Brother“-Haus liegt Liebe in der Luft. Nachdem bereits Doreen Steinert und Jay Khan Einblick in ihr Seelenleben gegeben haben, ging es an Tag 5 mit den intimen Geständnissen weiter. Im Mittelpunkt: der sonst so zurückhaltende Menderes Bağcı. Der wird in der Garage von Doreen ausgiebig in Sachen Liebe befragt. Die Sängerin möchte wissen, warum der hilfsbereite DSDS-Kandidat offensichtlich keinen Erfolg bei den Frauen hat. „Du hast vier Frauen gedatet oder wie? Und da war keine dabei?“, fragte die Sido-Ex nach. Menderes erklärt: „Da war so eine Frau am Lagerfeuer. Die meinte: ‚Willst du näher rücken?‘ Da habe ich gesagt: ‚Nein.‘“ Auch mit Frauen, die nach einem dominanten Mann suchen, kann Menderes wenig anfangen. „Man sollte ihr sagen, was sie zu tun hat. Ich will niemanden herumkommandieren“, berichtete er.