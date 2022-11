„Promi Big Brother“ 2022 Jay Khan verrät Details zu seiner „Fake-Beziehung“

Ob in der Garage, im Loft oder auf dem Dachboden - auch am vierten Tag wird es im „Promi Big Brother“-Haus nicht langweilig. Erotik-Model Micaela Schäfer sorgte für den ersten Schock-Moment des Tages. Zwar konnte die 39-Jährige die Torten-Challenge gegen Diana Schell für sich entscheiden, kehrt danach aber mit völlig verklebten Haaren in die Garage zurück. Wir erinnern uns: die beiden Kandidatinnen mussten mit dem Mund in Torten wühlen, um eine versteckte Figur zu finden. Obwohl sich beide Frauen mit Elan durch die süße Masse kämpften, wurde keine der beiden fündig. Bei der anschließenden Schätzfrage setzt sich Micaela dann gegen Diana durch und durfte in die Garage zurückkehren. Was sie nicht wusste: Diana musste das Haus nicht verlassen, sondern zog zu Rainer Gottwald ins Loft.