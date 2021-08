„Promi Big Brother“ : Mimi Gwozdz verlässt freiwillig die Show

Köln Seit dem 6. August wacht „Big Brother“ wieder über die Promi-Bewohner, die dieses Jahr drei Wochen in einer Weltall-Szenerie ausharren müssen. „Bachelor“-Finalistin Mimi hat die Raumfahrt-Mission von Big Brother nun freiwillig verlassen.

+++ 13. August - Mimi Gwozdz verlässt freiwillig die Show ++

„Ich möchte ‘Promi Big Brother’ verlassen, weil ich einfach keine Kraft mehr habe, sowohl körperlich als auch nervlich bin ich komplett am Ende. Ich kann mir die Situation hier nicht mehr antun. Kein eigener Schlafplatz, die Toilette mit zig anderen Leuten zu teilen, es ist einfach zu viel. Daher habe ich beschlossen zu gehen“, sagt die „Bachelor“-Finalistin in der Nacht zum Freitag im Sprechzimmer der Raumstation. Als sie an ihre Mitbewohner:innen denkt, kommen ihr die Tränen: “Das Schönste hier war, die ganzen Menschen kennenzulernen.“ Danach verlässt sie das Weltall von Big Brother für immer.

+++ 11. August - Zwei neue Bewohner kommen hinzu +++

Am Montag sind vier Bewohner eingezogen, am Mittwoch folgen zwei weitere: Barbara Kijewski und Pascal Kappés. Barbara, oder „Babs“, ist Profi-Anglerin, Moderatorin und Reisebloggerin. Sie hat noch nicht viel Erfahrung im Reality-TV, war aber schon bei „TV total“ zu sehen und hatte auf DMAX ihre eigene Show „Das Angelduell“. „Eigentlich passe ich als freiheitsliebender Mensch gar nicht in ein solches Format, denn ich liebe es, in der Natur zu sein“, sagt sie über ihren Einzug ins All.

Pascal Kappés ist durch seine Rolle David in der RTL2-Serie „Berlin - Tag & Nacht“ und als Sohn von Trainer-Legende Rudi Kappés bekannt. Im vergangenen Jahr outete er sich als bisexuell. Vielleicht verliebt er sich im Container: „Man kann das nie ausschließen. Das ist immer situationsabhängig. Wenn man drei Wochen lang so eng aufeinanderhängt, ist alles möglich“, sagt er.

Für einen Promi in der Raumstation oder auf dem Big Planet ist die Zeit im Weltall am Mittwoch hingegen schon zu Ende. Die Zuschauer entscheiden per Beliebtheitsvoting, wer „Promi Big Brother“ für immer verlassen muss.

+++ 9. August - Neue Bewohner ziehen ins All +++

Es kommen neue Promis! Wie Sat.1 ankündigt,ziehen am Abend vier neue Bewohner ein. Dazu gehören Gitta Saxx (56), bekannt als „Jahrhundert-Playmate“ und Papis Loveday (44), Model und Mode-Unternehmer. Aber auch Paco Steinbeck (46), den der ein oder andere als „Superhändler“ kennt und Payton Ramolla (21), Influencer-Küken.

+++ 6. August - „Promi Big Brother“ startet +++

„Big Brother“ eompfängt 2021 die prominenten Bewohner im Weltall. Die ersten zwölf Kandidaten sind eingezogen. Sie verbringen ab jetzt bis zu drei Wochen in der Raumstation oder auf dem Big Planet des großen Bruders unter 24-stündiger Kamerabeobachtung. Die Kandidaten können Sie sich in unserer Bildergalerie ansehen.

(ahar)