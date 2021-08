Auch Daniela Büchner, genannt „Danni“, nimmt an der Show teil. Bekannt wurde die 43-Jährige durch die VOX-Doku „Goodbye Deutschland“ an der Seite ihres Ehemanns Jens Büchner. Mit ihm zog sie 2018 in das „Das Sommerhaus der Stars“, wo sie den siebten Platz erreichten. Wenig später verstarb ihr Mann an Lungenkrebs, jetzt möchte sie bei „Promi Big Brother“ die wahre Daniela präsentieren.