Realityshow : „Promi Big Brother“ startet wieder im August

Unterföhring Am 6. August startet die neue Staffel der Realityshow „Promi Big Brother“ bei Sat.1. Auch in diesem Jahr stellen sich die Kandidaten drei Wochen lang den prüfenden Blicken des „großen Bruders“. Das sind die wichtigsten Infos zur Show.

Die 9. Staffel von „Promi Big Brother“ steht in den Startlöchern. Ab dem 6. August müssen zahlreiche Prominente vor laufender Kamera unter einem Dach miteinander leben und auskommen. Vergangenes Jahr lief die Show erstmals für drei Wochen - so auch dieses Jahr.

Wann läuft „Promi Big Brother“ 2021 im TV?

Die Realityshow startet am Freitag, 6. August, um 20.15 Uhr im Live-TV. An zwölf von 22 Ausstrahlungstagen begrüßen die Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp die Zuschauer um 20.15 Uhr. An den verbleibenden zehn Abenden läuft „Promi Big Brother“ ab 22.20 Uhr.