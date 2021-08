„Promi Big Brother“ : Zwei Neuankömmlinge im All

Köln Seit dem 6. August wacht „Big Brother“ wieder über die Promi-Bewohner, die dieses Jahr drei Wochen in einer Weltall-Szenerie ausharren müssen. Am Montagabend kommen vier neue Bewohner hinzu.

+++ 11. August - Zwei neue Bewohner kommen hinzu +++

Am Montag sind vier Bewohner eingezogen, am Mittwoch folgen zwei weitere: Barbara Kijewski und Pascal Kappés. Barbara, oder „Babs“, ist Profi-Anglerin, Moderatorin und Reisebloggerin. Sie hat noch nicht viel Erfahrung im Reality-TV, war aber schon bei „TV total“ zu sehen und hatte auf DMAX ihre eigene Show „Das Angelduell“. „Eigentlich passe ich als freiheitsliebender Mensch gar nicht in ein solches Format, denn ich liebe es, in der Natur zu sein“, sagt sie über ihren Einzug ins All.