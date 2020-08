„Promi Big Brother“ 2020 : Zieht eine Sportreporter-Legende in den TV-Knast ein?

Düsseldorf Am Freitag startet „Promi Big Brother“ in die neue Staffel und jetzt kursiert plötzlich ein Name eines weiteren Kandidaten. Er ist Sportreporterlegende und seine Stimme kennt das ganze Land.

Einen Tag vor Beginn der neuen Staffel von „Promi Big Brother“ gibt es einen weiteren Namen eines möglichen Kandidaten. Die „Bild“ meldet, dass TV-Reporterlegende Werner Hansch kurz vor einem Einzug in den TV-Knast steht. Hansch wäre mit 81 Jahren der älteste Teilnehmer aller Zeiten in dieser TV-Sendung. Sat.1 äußerte sich noch nicht zu den Gerüchten. Zudem kursiert auch der Name eines zweiten Kandidaten durch das Netz: „Biggest Loser“-Coach Ramin Abtin soll ebenfalls einziehen. Die Antwort auf die beiden Fragen nach den Kandidaten gibt es dann am Freitagabend.

+++ Erste Kandidatin springt ab +++

Vor dem Einzug in den Sat.1-Container ging es für die zwölf ursprünglichen Bewohner erst einmal in die Hotel-Quarantäne. Doch das war schon zu viel für eine Kandidatin. „Ich habe erst im Hotel gemerkt, dass 'Promi Big Brother' einfach zu viel für mich gewesen wäre. Ich habe gespürt, dass ich im Moment Ruhe brauche, statt der Herausforderung mit unbekannten Menschen vor laufenden Kameras zusammenzuwohnen. Ich wollte vermeiden, dass es mir dann im Haus total schlecht geht und da bin ich ausgestiegen", wird Schauspielerin Saskia Beecks bei Sat.1 zitiert. Die Show startet am Freitag, 7. August, 20.15 Uhr.

Für die Darstellerin aus der RTL2-Realitysoap „Berlin Tag und Nacht“ rückt ein bekannteres Gesicht nach: Dschungelkönigin und Katzenberger-Schwester Jenny Frankhauser (27). Seit ihrem Sieg in der RTL-Ekel-Show hat sie es auf 500.000 Instagram-Follower gebracht und lebt als Influencerin. Zu ihrem Spontan-Einzug bei Promi-BB sagte sie zu Sat.1: „Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet – und auf einmal bimmelt das Telefon. Aber ich war schon immer sehr spontan und sehr flexibel, deswegen habe ich schnell meine Koffer gepackt und ab ging es. Ich habe ein bisschen Schiss, aber ich freue mich sehr auf die Zeit. Das Gute ist: Die Zuschauer wissen, dass ich mich null vorbereiten konnte. Ich habe also weder eine Taktik noch eine Strategie. Ich gehe einfach rein und gucke, was passiert.“

++++3. August++++

Das sind die Kandidaten bei „Promi Big Brother“ 2020

