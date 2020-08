„Promi Big Brother“ : Weil zwei Stars auszogen - TV-Container bekommt neuen Bewohner

Düsseldorf/Köln Nicht nur Dschungelkönigin Jenny Frankhauser hat freiwillig das „Promi Big Brother“-Haus verlassen, auch ein weiterer Bewohner hat das Handtuch geworfen. Es kommt aber direkt ein neuer Promi. Wer das sein wird.

Das ging schnell. Gleich zwei Stars haben das „Promi Big Brother Haus“ freiwillig verlassen - und gleich hat Sat.1 zumindest einen Bewohnerposten neu besetzt. Ex-Dschungelkönigin Jenny Frankhauser und Schauspieler Senay Gueler haben bei der TV-Show überraschend das Handtuch geworfen. Was war passiert?

Frankhauser, die Halbschwester von Daniela Katzenberger, wurde am Dienstagabend bestraft, weil sie mit Mitbewohnerin Elene Lucia Ameur gegen die Regeln verstieß und auf der Nominierungsliste landete. Aus Schuldgefühlen, wie die Dschungelkönigin von 2018 kundtat. Am Mittwoch sagte sie: „Ich werde das 'Big Brother'-Haus verlassen, weil ich nicht zulassen will, dass Elene wegen mir gehen muss. Ich fühle mich schuldig.“

Auch Schauspieler Senay Gueler verließ das Haus freiwillig. „Es gibt hier einige, die über Leichen gehen würde, nur um zu gewinnen", sagte Gueler, um dann seine Umstände zu erklären. „Ich habe gestern Abend ein bisschen was getrunken. Wir hatten sehr viel Spaß, wir haben gelacht und geweint. Ich hab dann gesagt: 'Ist schon mal jemand im Fernsehen live Amok gelaufen? Stellt euch mal vor, jemand steht nachts auf und sticht alle ab.'"

Das kam wohl bei den anderen Mitbewohnern nicht so gut an. Die Nachricht wurde herumgereicht, zu viel für Gueler. Er habe das alles nur als Scherz gemeint. „Es kann nicht sein, dass jemand Angst vor mir hat. Ich möchte nicht, das sowas über mich erzählt wird. Ich möchte nicht, dass meine Kinder so etwas von mir sehen", so Gueler. Deswegen verlasse er die Show.

Einen Platz hat Sat.1 schon wieder vergeben. Am Freitagabend wird Alessia-Millane Herren einziehen, die Tochter von Ex-„Lindenstraßen“-Star Will Herren.

+++ Ikke Hüftgold ohne Perücke +++

Hat sich Ballermann-Star Ikke Hüftgold ein Beispiel an Dragqueen Katy Bähm genommen, die kurz nach dem Einzug in den TV-Container ihr Make-Up Make-Up sein ließ und sich gänzlich ungeschminkt zeigte? In der Ausgabe am Dienstagabend plauderte Hüftgold, der Kracher wie „Dicke Titten, Kartoffelsalat“ ballermannfähig gemacht hat, aus dem Nähkästchen und zog sogar seine Perücke ab. Denn für die Kunstfigur Ikke sei im TV-Knast einfach kein Platz, sagte der Sänger, der nur noch mit seinem richtigen Namen genannt werden möchte: Matthias Diestl.

„Ich habe mir die letzten zwei, drei Tage viele Gedanken gemacht und heute den Entschluss gefasst, dass für Ikke aktuell wenig Platz ist im Haus", sagte der Mallorca-Star, der auf der Bühne eine schwarzhaarige Perücke und Ballonseiden-Jogginganzug trägt. Es sei an der Zeit, die Maske endlich fallen zu lassen, sagte Diestl, schließlich müsse er auch ehrlich zu seinen Mitbewohnern sein, die ein Anrecht darauf haben, auch die Person hinter Ikke Hüftgold kennenzulernen: „Ich habe das Gefühl, dass ich hier als Matthias weitermachen muss, um weitere ehrliche Gespräche führen zu können. Es wäre einfach unehrlich, wenn ich hier mit Maske bin.“ Zuspruch gab es von allen Seiten. Und dann setzte sich einer die Ikke-Perücke auf, dem man es nicht zugetraut hätte: TV-Kommentatoren-Legende Werner Hansch.

+++ Claudia Kohde-Kilsch muss Haus verlassen +++

Claudia Kohde-Kilsch ist nicht mehr Bewohnerin des „Promi Big Brother“-Hauses. An Tag vier musste die Ex-Tennisspielerin die Show verlassen, nach nicht einmal einer Woche. Sie kämpfte am Ende mit den Tränen. Vorausgegangen war eine Entscheidung von Zuschauern und Bewohnern.

Wer von den 16 Promis am wenigsten Anrufe von den Zuschauern erhielt, kam auf die Exit-Liste. Eine davon war Claudia Kohde-Kilsch, der andere: Udo Bönstrup. Am Ende mussten die Bewohner selbst bestimmen, wer von beiden im Haus bleiben darf. Dabei entschieden sie sich am Ende gegen Claudia und für Udo. Damit ist Claudia Kohde-Kilsch raus.

+++ 10. August +++

Wie aus Dragqueen Katy Bähm plötzlich Burak Bildik wurde

Tag zwei im Promi-TV-Knast und schon fallen die Masken. Bei Dragqueen Katy Bähm passt diese Formulierung wie die Faust aufs Auge. Denn Bähm brachte ihre Mitstreiter im Container gleich mal zum Staunen. Denn sie zeigte ihr wahres Gesicht, ganz ohne Make-Up, Eyeliner und und und.

„Ich gehe jetzt aufs Klo und ziehe mich ein bisschen aus“, sagte sie und kam ungeschminkt wieder, mit Muskelshirt und kürzeren Haaren. Dafür gab es gleich Komplimente von ihren Mitstreitern. Emmy Russ war baff: „Wow! Du siehst ja total hot aus als Junge!“ Auch die anderen waren hin und weg ob der Verwandlung im Märchenwald. Bähm, die im wahren Leben Burak Bildik heißt, war die Verwandlung sichtlich angenehm: „Mein jetziger Look passt tatsächlich besser zum Wald. Der ist schön schlabberig. Katy wäre dann schon eine Prinzessin, die eher ins Schloss gehört.“ Dafür müsste sie dann aber in den anderen Bereich ziehen. Und das passierte am Samstag eben nicht. So blieb Bildik erstmal im Wald. Vielleicht erleben die Zuschauer ja in den nächsten Tagen wieder eine Verwandlung.

+++ 8. August +++

So lief die Auftaktfolge

„Da wird über Genitalien geredet. Da werden Geschlechtsteile angepackt.“ Eine ziemlich treffende Zusammenfassung der ersten Folge von Jasmin Tawil, Ex-GZSZ-Darstellerin und Ex-Frau von Sänger Adel Tawil. Aber leider war das noch nicht alles. Zwölf Prominente hausen schon seit zwei Tagen im Märchenwald, am Freitag zogen vier weitere nach. Die Stimmung zunächst: Ferienlager. Smalltalk-Thema Nummer eins, wie schon in den Jahren zuvor: das große Geschäft auf dem stillen Örtchen. Emmy Russ, die mal am Format „Beauty and the Nerd“ teilgenommen hat, verrät ohne Vorlaufzeit beim Kennenlernen, was niemand wissen wollte: Ihrem Partner schaue sie gerne zu, wenn der sich aufs Örtchen zurückzieht. „Das ist jetzt aber kein Fetisch, oder?“, lautet da die berechtigte Frage. Nee, das findet Emmy aber witzig. „Das amüsiert mich total dieses Thema.“ Schweigen. „Ich kann mich doch nicht neben meinen Partner setzen und einen abseilen. Ist das die Romantik von heute?“, fragt Jenny Frankhäuser, Katzenberger-Schwester und Dschungelkönigin 2018.

Ob es bei Promi Big Brother auch noch so romantisch wird? Die ersten subtilen Annäherungsversuche gibt es schon. Akteure sind „Beton“-Mischa (Love Island) und Emmy „Stuss“, wie Ikke Hüftgold sie taufte, die folgenden Dialog führten:

Emmy: Ich kann deine Eier baumeln sehen.

Mischa murmelt etwas.

Emmy: Willst du auch meine Schamlippen baumeln sehen? Ach quatsch, da baumelt nichts. Darf ich mal anfassen?

Mischa: Klar.

Sprach’s und Emmy war schon aufgesprungen, ein Griff zwischen die Beine und ab dafür. Ja, das ist wirklich passiert. Es könnte der Beginn einer großen Liebe sein.

Ein konsternierter Ikke Hüftgold merkt an, nicht ganz zu Unrecht: „Ich dachte, mit mir wäre das Niveau dieser Sendung auf dem Tiefpunkt.“ Wahrscheinlicher ist, dass der noch kommt.

Für Märchenwald-Bewohner Sascha Heyna wird es ganz besonders emotional zum Einzug. Heyna, den nur leidenschaftliche Shopping-Kanal-Zuschauer kennen dürften, outet sich nicht ganz freiwillig als homosexuell. „Bist du schwul?“, fragt Emmy ihn nach zwei Minuten Smalltalk. Heyna, der zunächst ein wenig herumdruckst, bestätigt. Seit 15 Jahren lebt er mit seinem Partner zusammen. Nicht heimlich, aber wirklich öffentlich gemacht, habe er dies auch nicht. Schließlich toure er auch als Schlagersänger und die Branche sei bekanntlich eher konservativ. Nun gut, aber im Container-Knast gehört es zum guten Ton aus dem Nähkästchen zu plaudern.

Als letztes zieht Werner Hansch ein, Fußballkommentatoren-Legende und mit 81 Jahren bislang ältester Container-Bewohner überhaupt: „Ich glaube, Big Brother ist die Möglichkeit der Selbsterkenntnis.“ Doch zu seinem Leidwesen darf er den Märchenwald verlassen und ins Schloss ziehen zusammen mit Ikke Hüftgold, Simone, Jenny, Kathy und Sascha.

+++ 7. August +++

Kult-Kommentator und Ex-Spielerfrau ziehen in den TV-Knast ein

Jetzt ist es offiziell: Sportreporter Werner Hansch und Ex-Spielerfrau Simone Mecky-Ballack ziehen in das „Promi Big Brother“-Haus ein. Das teilte der Sender Sat1 am Freitag mit. Zudem werden DragQueen Katy Bähm und „The Biggest Loser“-Coach Ramin Abtin das Kandidatenfeld komplettieren. Für Werner Hansch, der oft als die Stimme des Ruhrgebiets bezeichnet wird, ist die Teilnahme besonders: Mit 81 Jahren ist er der älteste Teilnehmer aller Zeiten.

Mit seiner unverwechselbaren Stimme und seiner Leidenschaft für den Sport begeistert Kommentatoren-Legende Werner Hansch über viele Jahre die Zuschauer und Zuhörer - unter anderem bei "ran" in SAT.1. Hansch: "An Lebenserfahrung habe ich schon ein bisschen was einzubringen. Vielleicht kann ich dem ein oder anderen was vermitteln und vielleicht kann ich sogar die eine oder andere Botschaft über die Gruppe hinaus vermitteln", erklärt Werner Hansch seine Motivation, räumt aber zugleich einen anderen entscheidenden Grund für seinen Einzug bei "Promi Big Brother" ein: "Ich habe da einiges wieder gut zu machen und die Gage hilft mir dabei schon sehr." Simone Mecky-Ballack (44), Ex-Frau von Michael Ballack: "Wenn ich nichts zu tun habe, drehe ich durch, das ist für mich der Horror." Bekannt wurde Simone Mecky-Ballack als Frau an der Seite von Ex-Fußball-Nationalspieler Michael Ballack.

+++ Erste Kandidatin springt ab +++

Vor dem Einzug in den Sat.1-Container ging es für die zwölf ursprünglichen Bewohner erst einmal in die Hotel-Quarantäne. Doch das war schon zu viel für eine Kandidatin. „Ich habe erst im Hotel gemerkt, dass 'Promi Big Brother' einfach zu viel für mich gewesen wäre. Ich habe gespürt, dass ich im Moment Ruhe brauche, statt der Herausforderung mit unbekannten Menschen vor laufenden Kameras zusammenzuwohnen. Ich wollte vermeiden, dass es mir dann im Haus total schlecht geht und da bin ich ausgestiegen", wird Schauspielerin Saskia Beecks bei Sat.1 zitiert. Die Show startet am Freitag, 7. August, 20.15 Uhr.

Für die Darstellerin aus der RTL2-Realitysoap „Berlin Tag und Nacht“ rückt ein bekannteres Gesicht nach: Dschungelkönigin und Katzenberger-Schwester Jenny Frankhauser (27). Seit ihrem Sieg in der RTL-Ekel-Show hat sie es auf 500.000 Instagram-Follower gebracht und lebt als Influencerin. Zu ihrem Spontan-Einzug bei Promi-BB sagte sie zu Sat.1: „Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet – und auf einmal bimmelt das Telefon. Aber ich war schon immer sehr spontan und sehr flexibel, deswegen habe ich schnell meine Koffer gepackt und ab ging es. Ich habe ein bisschen Schiss, aber ich freue mich sehr auf die Zeit. Das Gute ist: Die Zuschauer wissen, dass ich mich null vorbereiten konnte. Ich habe also weder eine Taktik noch eine Strategie. Ich gehe einfach rein und gucke, was passiert.“

++++3. August++++

Das sind die Kandidaten bei „Promi Big Brother“ 2020

Zwölf Promis ziehen in den Sat.1-Container. Mit dabei sind: