Emmy Russ (21) ist die jüngste Teilnehmerin in der achten Staffel von Promi-BB. Gerade erst war sie bei „Beauty & The Nerd“ auf ProSieben zu sehen. Über ihren Lebenstraum sagt sie: „Am liebsten soll die ganze Stadt mich erkennen, mir hinterherrennen, Fotos von mir machen. Das ist das, was ich will.“