„Promi Big Brother“ : Gleich zwei Bewohnerinnen müssen kurz vor dem Finale gehen

Düsseldorf/Köln Das Finale bei „Promi Big Brother“ steht kurz bevor, doch das führt nicht zu mehr Gnade beim Rauswurf von Kandidaten – im Gegenteil: Gleich zwei Damen mussten die Show verlassen.

Für Emmy Russ und Katy Bähm war die „Promi Big Brother“-Reise am Donnerstagabend zu Ende. Emmy konnte es kaum glauben und brach in Tränen aus. Im Finale stehen an diesem Freitag um 20.15 Uhr somit Kathy Kelly, Ikke Hüftgold, Werner Hansch und Mischa Mayer.

+++ 27.08.2020 +++

„Brüste bleiben immer bis zum Schluss“

Wer putzt das Klo, wer bringt den Müll raus und wer hat Spüldienst? Auch die Bewohner des „Promi Big Brother“-Containers müssen sich diese Fragen stellen, in der wohl transparentesten Wohngemeinschaft Deutschlands. Die Antwort sorgt für Zoff. Denn eine Mitbewohnerin drückt sich wohl davor Sanitär- und Essbereich zu säubern – meint zumindest Saubermann Ikke Hüftgold. Zielobjekt des Unmuts ist – wie sollte es anders sein – Emmy. Der Vorwurf: die Weigerung Dienst an der Gemeinschaft zu verrichten, wie etwa Reis kochen oder Toilette putzen. „Ich muss hier eine Zweckgemeinschaft gründen und da brauche ich hier andere Werte als Titten“, findet die Ballermann-Ikone. Also, weniger Titten, mehr Kartoffelsalat? Emmy verteidigt sich, fühlt sich ungerecht behandelt. „Du kriegst den Arsch hier so hinterhergetragen und merkst es nicht“, meckert er weiter. Emmy versteht die Welt nicht mehr, wie konnte sich der Wind so drehen? Vor einer Woche sei sie doch noch die süße, tolle, hilfsbereite Emmy gewesen. Zumindest eines durchschaut sie: „Ich kann morgen alles machen, alles, er wird mich morgen nominieren.“

Unerwarteten Rückenwind bekommt die 21-Jährige von Cathy Kelly. Sie bescheinigt Emmy sich sehr wohl an der Hausarbeit zu beteiligen. Dann das Machtwort, um das Emmy-Bashing ein für alle Mal zu beenden: Bei so einem Format hole man sich immer zwei, drei Mädels, die Bikinis und Sex-Appeal verkaufen. Sei das Emmys Schuld? „Die Frau ist der Hammer und sie war immer souverän.“ Doch das Themen-Intermezzo über Emmys Charakter ist auch ganz schnell wieder vorbei und es geht wieder, genau, wie sollte es anders sein, um ihre „Böllerchen“ (O-Ton Werner), die „fast aus der Fassung fallen“. „Da wird es ganz viele Menschen geben, die holen sich anschließend einen runter“, sagte der Älteste des Waldes und sorgte damit für den wohl unangenehmsten Moment der ganzen Staffel. Die Reize, die sie habe, könne sie ja auch ganz anders präsentieren, um eine, naja, andere „Zielgruppe“ zu erreichen mit einem anderen „Niveau“.

Nun gut, in diesem Moment darf man sich fragen, ob Werner nicht doch vielleicht trotz Altersweisheit der Naivste in der Zweckgemeinschaft ist. Doch es ist zumindest überflüssig, wenn ein Mann erklärt, wie genau sich eine Frau zu verhalten habe – so ritterlich die Intentionen auch sein mögen. „Das kann doch nicht das einzige Ziel sein, in den Playboy zu kommen“, meint Ikke. Doch, vielleicht ist es für manch einen genau das. Und auch Katy stellt sich hinter die Blondine: „Seit drei Wochen hält Emmy ihre Titten in die Kamera, seit drei Wochen stört es ihn nicht, warum jetzt?“ Der Grund fängt wahrscheinlich mit „100.000“ an und endet mit „Euro“, denn so hoch ist das Preisgeld, das dem Gewinner winkt.

Emmys vermeintliche Nacktheit ist da ein willkommener Daueraufreger und Gesprächsthema Nummer 1 und wird es wohl auch noch bleiben – das zumindest prophezeit Simone Mecky-Ballack: „Das bleiben auch bis am Schluss. Brüste bleiben immer bis zum Schluss.“ Hat sie ihren eigenen Abschied kommen sehen? Denn am Ende lief es auf die Ex-Ballack-Gattin und ihre blonde Nemesis hinaus. Das Zuschauer-Voting bescherte Emmy dann einen knappen Vorsprung vor Simone, die aus dem Märchenwald hinaus und hin zu ihrer schmerzlich vermissten Weißwein-Schorle in der realen Welt laufen durfte. Mit ihrem Abgang schwindet nun auch das letzte bisschen Hoffnung, dass im Märchenwald mal die Fetzen fliegen, schließlich waren sie und Emmy bis zu diesem Zeitpunkt die einzigen Kandidaten zwischen denen es ab und an mal brodelte.

+++ 26.08.2020 +++

Als Ikke Hüftgold ein Auftrittsverbot im Bierkönig bekam

Da waren’s nur noch sieben. Am Entscheidungsabend muss Kickbox-Weltmeister Ramin Abtin ausziehen. Wenig überraschend, stand der zurückhaltende „Biggest Loser“-Coach doch bereits zum fünften Mal auf der Nominierungsliste. Mit ihm nominiert waren Simone Ballack und Emmy Russ. Für die verbliebenen geht die emotionale Achterbahnfahrt der Mangelernährung, des Schlafentzugs, der Lebensbeichten und Lästerattacken in der Promi-WG weiter. Noch drei Tage bis zum Finale und die Chancen auf den Sieg wurden wieder neu gemischt.

Gewinner des Tages

Ikke Hüftgold, bekannt geworden durch flache Texte auf Rummelmusik, zeigt eine andere, ernsthafte Seite: Als er einen persönlichen Gegenstand erhält, bricht er plötzlich in Tränen aus und erzählt von seinen Töchtern. Eine habe ihm einen Schutzengel gebastelt, den er nun bekommen hat. „Ich war viel unterwegs, die Mädels haben sich immer viele Sorgen gemacht“, erzählt er. Der Talisman solle ihn eben beschützen.

Außerdem spricht er über das wohl dunkelste Kapitel seines Lebens: als er im Bierkönig Auftrittsverbot bekam. Seit 2017 darf er im wohl berühmtesten Etablissement an der Schinkenstraße nicht mehr auftreten. Offiziell weil die spanischen Behörden in dem „Dicke Titten Kartoffelsalat“-Barden die Spitze des Sauftourismus-Eisbergs sehen, Ikke Hüftgold selbst sieht eine perfide Kampagne eines ehemaligen Bekannten als Auslöser. Alles fing an, als er besagten Freund habe in seiner mallorquinischen Wohnung übernachten lassen, erzählt er im Märchenwald.

„Du kannst dort alles machen, aber keine Drogen, habe ich gesagt“, erzählt Ikke den anderen. Zufällig habe er dann herausgefunden, dass sein Gast sich nicht an diese Regel gehalten hatte und einen ganzen Batzen Marihuana dort deponiert hatte. Er stellte ihn zur Rede und nach einigem Hin und Her erschien ein eher boshafter Artikel in der „Bild“, der Schlagersänger ziehe alle – Zitat – „asozialen Deutschen“ auf die Insel. „In dem Zuge wurde dann der Bierkönig gedrängt mich rauszuschmeißen oder der Laden wird dicht gemacht“, erzähl Ikke. „Das hat mich zwei, drei Jahre richtig belastet.“

Verliererin des Tages

Geschichten von Mobbing in der Schulzeit und anderen Krisen taugen zwar immer mal wieder als Gesprächsthema, doch des Waldbewohners liebste Freizeitbeschäftigung bleibt: Reden über Emmy und ihre, nun ja, „offenherzige“ Art. Bislang schien es stets so, als genieße die 21-Jährige einen gewissen Welpenschutz. So wurde Emmy im internen Ranking, wer den Sieg bei Promi Big Brother denn am meisten verdient habe, auf Platz 4 gewählt – auch, um ihre Gefühle nicht zu verletzen. Mit dem Ausgang des Rankings hadern nun einige. Allen voran Simone, Mischa, Werner und Ikke. „Es gibt Leute, die haben den Sieg mehr verdient“, findet Mischa. Das sei eine Herabsetzung aller schlechter Platzierten gewesen, so Werner. „Das war ein großer Fehler, den wir alle begangen haben.“

Prompt wurde sie noch am selben Abend von ihren Mitbewohnern nominiert. Emmy nimmt das schwer und klagt ihr Leid. „Nehm es nicht persönlich, das is das, was ich dir hier uffn Weg gäbbe“, tröstet Mischa. „Lach und zieh dir was Warmes an.“ Könne ja auch alles taktisch gemeint sein. Fest steht: So langsam aber sicher geht den anderen Promis Emmys Kindchen-Show auf die Nerven. Es ist an der Zeit, das Reality-TV-Sternchen auf den Boden der Tatsachen zu holen. „Sie ist ja nicht doof, sie hat gedacht, sie kommt mit ihrer Mädchennummer durch“, analysiert Ikke.

Und so kommt es, dass bei der Kandidatenwahl Emmys Name auf der Abschussliste landet – das sei aber nicht persönlich gemeint, wird betont. „Ihre Vorstellung war sehr eng mit ihrer Figürlichkeit verbunden, das reicht jetzt aber auch“, begründet Werner seine Entscheidung. Im Klartext: Zu viel nackte Haut, zu wenig Persönlichkeit. Und obwohl die Zuschauer noch einmal Gnade walten lassen und Ramin das Märchenland am Ende verlassen muss – für Emmy dürfte es nicht das letzte Mal sein, dass sie auf der Abschussliste gelandet ist.

+++ Ramin Abtin ist raus +++

Im „Promi Big Brother“-Haus geht es jetzt Schlag auf Schlag: Täglich muss ein Teilnehmer gehen. Auch für Ramin Abtin ist der Aufenthalt im Container jetzt vorbei. Sein Rauswurf hatte sich schon angedeutet.

Bereits in den vergangenen Tagen wurde Ramin Abtin, der ehemalige deutsche Kickbox-Weltmeister und Abnehmtrainer bei „The Biggest Loser“, immer wieder nominiert als möglicher Kandidat für den Rauswurf. Bisher hatte es trotzdem immer gereicht, am Dienstagabend (25.08.2020) aber nun nicht mehr. Er muss den Container verlassen, wenige Tage vor dem Finale.

+++ Aaron Königs muss sich verabschieden +++

Das war’s für Aaron Königs. Der gebürtige Düsseldorfer, unter anderem bekannt aus der RTL-Datingshow „Prince Charming“, musste den Container am Montagabend (24.08.2020) verlassen. Simone Mecky-Ballack, Emmy Russ und Ramin Abtin waren ebenfalls nominiert, können aber noch einmal durchatmen - sie bleiben vorerst im Container.

+++ Sascha Heyna ist raus +++

Am Sonntagabend (23.08.2020) durften nur Männer für den Abschied aus dem „Promi Big Brother“-Haus nominiert werden. Es traf neben Sascha auch Ramin Abtin und Ikke Hüftgold - doch am Ende war Sasche der Kandidat, der von den anderen Teilnehmern Abschied nehmen musste. Der Moderator nahm es jedoch leicht - er freute sich, seinen Mann wieder in die Arme schließen zu dürfen.

+++ Adela Smajic muss die Koffer packen +++

Für die Moderatorin Adela Smajic war am Samstag (22.08.2020) Schluss - im Stechen musste sie ausgerechnet gegen Kommentatorenlegende und Publikumsliebling Werner Hansch antreten. Keine Überraschung, dass sich die Zuschauer für die 27-Jährige entschieden. Wirklich unglücklich wirkte die Schweizerin nach ihrem Ausscheiden allerdings nicht - sie gab an, sich nun wieder auf ihre „Schoki“ zu freuen.

+++ Ab sofort jeden Tag ein Abschied +++

Die letzte Woche beginnt beim TV-Experiment „Promi Big Brother“ auf Sat.1 und so langsam fängt das Nervenflattern bei den Promis im Container so richtig an. Die einen sind gefrustet, weil sie im Märchenwald und nicht im Schloss ausharren müssen und nicht im Luxus schwelgen können. In der vergangenen Ausgabe kamen die Macher der Sendung dann mit einer Nachricht um die Ecke, die sicher nicht allen gefallen wird. Denn ab sofort wird jeden Tag ein Star den Container verlassen müssen. Schließlich müssen beim Finale am 28. August drei Stars übrig bleiben, die dann um den Titel und das Preisgeld kämpfen werden.

+++ Udo Bönstrup muss gehen +++

Und der nächste Bewohner hat den Märchenwald verlassen: Udo Bönstrup unterlag Ramin Abtin im Zuschauervoting. So richtig traurig wirkte er aber nicht: „Es war eine unglaublich schwierige Zeit, ich hab mich mental unglaublich unterschätzt. Ich dachte, es fällt mir leichter“, sagte er direkt nach dem Auszug. Es sei „knallhart“, ständig umziehen zu müssen, nie anzukommen und auch Menschen zu begegnen, mit denen man nicht klarkomme. „Ich bin irgendwie froh, aber irgendwie find ich es auch sehr, sehr schade.“

+++ Aderlass bei PBB - nächste Bewohnerin verlässt das Camp +++

Aderlass bei „Promi Big Brother“. Mit Elene Lucia Ameur ist die nächste Kandidatin aus dem TV-Container gezogen. Zuvor waren bereits Ex-Dschungelkönigin Jenny Frankhauser und Schauspieler Senay Gueler vorzeitig ausgezogen. Ameur, die man aus dem Format „Berlin Tag und Nacht“ kennt, hatte schon seit einigen Tagen angedeutet, dass es ihr im Container nicht gefalle. Eigentlich wollte sie von den Zuschauern rausgewählt werden, doch diesen Wunsch erfüllten sie der Schauspielerin nicht. Nachdem Alessia Herren als erste Nachzüglerin schon wieder rausgeworfen wurde, ließ Sat.1 am Dienstagabend (18.08.2020) nun „Prince Charming“ Aaron Königs einziehen.

+++ Alessia Herren nach vier Tagen wieder raus +++

Für die 18-jährige Alessia Herren ist die Zeit im TV-Container bei „Promi Big Brother“ nach nur vier Tagen schon wieder vorbei. Die Tochter von Willy Herren, die erst am Freitag als Nachzüglerin in die Sat.1-Show zog, konnte die Zuschauer offenbar nicht von sich überzeugen. Dabei hatte Mitbewohnerin Elene Lucia Ameur, dem einen oder anderen vielleicht aus „Berlin Tag und Nacht“ bekannt, offen gesagt, dass sie gerne rausfliegen würde, weil sie sich nach ihrem Zuhause sehne. Die meisten Prominenten nominierten sie dann auch für die Abschussliste, im Zweikampf mit Alessia war für die TV-Zuschauer allerdings klar, wen es treffen musste.

Werner Hansch hatte derweil die zweifelhafte Ehre, seinen 82. Geburtstag im TV-Container feiern zu dürfen. Zum Ehrentag gab es für die „Stimme des Ruhrgebiets“ immerhin einen reich gedeckten Tisch und ein Essen mit Reiner Callmund - per Videobotschaft gratulierte auch Christoph Daum. Hansch gibt sich emotional, erzählt, wie er mit 70 Jahren in die Spielsucht geriet - auch das war schließlich ein Grund, warum es für den Sportkommentator zu „Promi Big Brother“ ging. Calli sicherte seinem alten Weggefährten jede Unterstützung zu, die er braucht.

+++ 17. August +++

Simone Mecky-Ballack bricht in Tränen aus

Alessia Herren, 18-jähriger Neuzugang im TV-Container, hat nicht lange gebraucht, um sich bei „Promi Big Brother“ unbeliebt zu machen – Lauschangriff, Tränen, Schimpftiraden und Wasserbomben inklusive.

Nachdem die Tochter des Schauspielers Willi Herren am Freitag in den Container gezogen war, fiel das Gesprächsthema zwischen Simone Mecky-Ballack und Ramin Abtin auf die 18-Jährige. „Alessia ist 18. Ich kenne ihren Vater ein wenig und finde ihn nett und lustig. Aber das Mädel kann man in diesem Alter hier nicht so abfrühstücken, das ist unmöglich“, sagte die Ex-Frau von Michael Ballack. Nur blöd, dass Katy Bähm hinter einer Mauer lauschte und einiges falsch verstand. „Simone hat gesagt, sie findet Alessia unmöglich“, so ihre Schlussfolgerung, die sie auch laut äußerte.

Alessia begann, mit allerlei F-Worten zu fluchen, es flogen Wasserbomben über die Mauer auf die Schlossbewohner. Mit dem Ergebnis: eine in Tränen aufgelöste Simone. „Ich habe nichts gemacht, ich würde am liebsten nach Hause. Ich habe kein schlechtes Wort gesagt, im Gegenteil“, sagte die Falschverstandene schluchzend. Container-Opa Werner Hansch (81) sprach daraufhin ein Machtwort in Richtung Alessia und Katy: Er wolle solch vulgäre Sprache in Zukunft im Wald nicht mehr hören. „Du bist doch erst anderthalb Tage hier“, sagte der Sportkommentator zu Alessia.

+++ 15. August +++

Alessia Herren ist die neue im Container

Alessia Herren, die am Freitagabend während der Live-Sendung einzog, ist erst 18 Jahre alt. Fans von Willi Herren ist sie aus der Doku-Soap „Die Herrens – Willis wilde Welt“ bekannt, für die sie seit 2015 vor der Kamera steht. 2019 folgte die Doku „Ab ins Kloster! – Rosenkranz statt Randale“ bei Kabel Eins, an der auch Promi-Big-Brother-Kandidatin Emmy Russ teilnimmt.