Claudia Kohde-Kilsch : Warum es einen Ex-Tennis-Star zu „Promi Big Brother“ verschlägt

Köln Claudia Kohde-Kilsch war eine der besten Tennisspielerinnen der Welt. Nach ihrer Karriere erlebte sie viele Höhen und Tiefen. Jetzt zieht sie in den Sat.1-Container – und erfüllt sich damit einen Herzenswunsch.

Ein Umzug in den Container - was auf den ersten Blick nicht sonderlich attraktiv klingt, ist für Claudia Kohde-Kilsch die Erfüllung eines riesengroßen Traums. "Ist das nicht der Wahnsinn? Ich bin Big-Brother-Fan der allerersten Stunde und freu mich tierisch, dass ich jetzt endlich mal selbst dabei sein kann", sagte die 56-Jährige mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Nicht immer in ihrem Leben hatte CKK dieses Glück, einige Schicksalsschläge musste sie wegstecken. Vor 20 Jahren starb ihr Vater Hermann Kohde, 2011 musste sie Regelinsolvenz anmelden, nachdem ihr Stiefvater Jürgen Kilsch, 2012 verstorben, ihr Vermögen durchgebracht hatte. Vor zwei Jahren dann starb der Vater ihres heute 20-jährigen Sohnes Fynn an plötzlichem Herzversagen.

In ihrer Heimatstadt Saarbrücken führt die einstige Weltklassespielerin, die mit der Tschechin Helena Sukova im Doppel die legendären "Twin Towers" bildete, ein zurückgezogenes glückliches Leben mit ihrem Sohn, ihrem Lebensgefährten Sven und dem heißgeliebten Familienhund Filou. Unter dem Label "Filou and You" bietet sie handgefertigte Hundeleinen, Halsbänder und anderes Zubehör für Vierbeiner an, oft sitzt sie selbst stundenlang mit viel Herzblut in der Werkstatt.