Urgestein kehrt zurück : „Big Brother“-Legende zieht in den TV-Promi-Knast ein

Zlatko ist zurück im Big-Brother-Haus. Foto: dpa/Gero Breloer

Köln Die Gerüchteküche hat lange gebrodelt – jetzt ist es offiziell: Big Brother-Legende Zlatko Trpkovski zieht wieder in den Container. Der 43-Jährige war Teilnehmer der ersten Staffel von Big Brother.

Für viele Fans sind das gleich zwei gute Nachrichten: Bei „Promi Big Brother“ geht es wieder rund, und Zlatko Trpkovski kommt zurück. So mancher Fernsehzuschauer unter 20 fragt sich vielleicht: „Zlatko wer?“ Viele Ältere kennen ihn natürlich noch: den unbedarften, aber gerade deswegen sympathischen jungen Mann, der Fernsehgeschichte geschrieben hat, weil er in der ersten deutschen „Big Brother“-Staffel im Jahr 2000 vielen Zuschauern aufgefallen war und in Erinnerung blieb. Nun legt Zlatko Trpkovski ein Comeback hin, mit dem niemand gerechnet hatte. Schließlich war er nach seinem kurzzeitigen Fernseherfolg bald in der Versenkung verschwunden.

Foto: dpa/Willi Weber 10 Bilder "Promi Big Brother" 2019: Diese Kandidaten sind dabei.

In der neuen „Promi Big Brother“-Staffel (ab diesem Freitag, 20.15 Uhr) bei Sat.1 ist der 43-Jährige wieder mit dabei. Dass der Name Zlatko in der Zwischenzeit nicht in Vergessenheit geraten ist, wie die vieler anderer Teilnehmer von vergleichbaren Formaten, spricht eindeutig für ihn. Die Sympathien des Publikums hat der den damals 24-jährige Automechaniker mit Wurzeln in Mazedonien auch deshalb gewonnen, weil er einerseits nicht zu denen gehörte, deren Fernsehruhm lange vorher absehbar war, und er sich andererseits nicht bemühte, eine Rolle zu spielen und dabei zu glänzen.

Legendär wurde sein offenherziges Eingeständnis fehlender Allgemeinbildung: „Shakespeare - doch, den kenn' ich schon. Aber wenn du mich jetzt frägst, was der alles gemacht hat - keine Ahnung.“ Zlatko Trpkovski, der Einfachheit halber von vielen „Sladdi“ genannt, wurde schnell ein Publikumsliebling - und ein Kumpel von Jürgen Milski. Die beiden waren im „Big Brother“-Haus so eng wie zwei Brüder. Und nahmen hinterher zusammen die Single „Großer Bruder“ auf, die immerhin einige Wochen in den deutschen Charts ganz oben stand.

Zlatko hatte auch solo Erfolg als Schlagersänger: Seine Single „Ich vermiss' dich wie die Hölle“ schaffte es ebenfalls auf Platz eins. Milski hat im Fernsehen keine Riesenkarriere gemacht, war aber immer mal wieder hier und da zu sehen, Zlatko Trpkovski tauchte anfangs ebenfalls noch regelmäßig auf, aber dann bald gar nicht mehr. Und falls ihn jemand wie die Hölle vermisst haben sollte, hat er sich jahrelang davon nicht beeindrucken lassen. Bis jetzt.

Warum er denn nun zurück ins Fernsehen gehe? Ehrlich ist Zlatko immer noch: „Geld“, antwortet er in einem Interview der „Bild“-Zeitung. Leicht sei ihm der Schritt nicht gefallen: „Ich habe lange überlegt, ob ich das wirklich wieder mache.“ Einen Plan für die zwei Wochen im TV-Container hat er aber trotzdem nicht. „Den brauche ich auch nicht. Man kennt die Leute vorher nicht, die mit mir dabei sind. Man muss sich also irgendwie arrangieren für die Zeit. Wenn mir ein Mitbewohner passt, dann kann man über alles reden. Wenn nicht, dann muss man sich aus dem Weg gehen.“

Milski sagte rtl.de, er habe Zlatko vor 18 Jahren zum letzten Mal gesehen. „Einerseits freue ich mich über seine Teilnahme, auf der anderen Seite finde ich sie auch ein bisschen seltsam“, erklärte der 55-Jährige. „Er hat 18 Jahre erzählt, er will nichts mehr mit der Öffentlichkeit zu tun haben. Deswegen kommt das jetzt schon überraschend.“ Er vermute finanzielle Gründe dahinter. „Ich gehe nicht davon aus, dass er eine zweite Karriere starten möchte.“ Mal sehen.

Die Teilnehmer der TV-Show „Promi Big Brother“ werden in diesem Jahr erstmals in einer Campingplatz-Kulisse wohnen. Wie es dort aussieht, hat Fernsehsender Sat.1 jetzt erstmals gezeigt.

Zwei große Zelte stehen für die Bewohner bereit. Neun von ihnen würden schon vorher auf dem etwa 70 Quadratmeter großen Campingplatz einziehen, wie der Sender mitteilte. Am Freitag kämen die restlichen in der Livesendung (20.15 Uhr/Sat.1) hinzu. Die Kandidaten erwarten neben der kargen Zeltausstattung auch ein kaputtes Planschbecken, ein schmutziges Bad und ein vergilbter Campingtisch.

Eine weitere Neuerung gibt es bei den Wettkämpfen: Anders als in den Staffeln zuvor sollen die Kandidaten in sogenannten Challenges nicht mehr gegeneinander, sondern gegen „Big Brother“ antreten. Trotz strenger Campingplatzregeln wie Schlafverbot am Tag, Mülltrennung oder den Zwang, Briefe laut vorlesen zu müssen, erhalten die Teilnehmer eine Grundausstattung unter anderem mit einer Isomatte und einem Handtuch.

Über einen Zeitraum von gut zwei Wochen werden die Teilnehmer rund um die Uhr gefilmt. Bislang sind zehn Stars und Sternchen bekannt, die in Deutschlands TV-Knast einziehen werden. Zuletzt wurde die Teilnahme von Schauspielerin Sylvia Leifheit (43, „Sterne des Südens“) bekannt. Ebenso machen die „Germany's next Topmodel“-Kandidaten Theresia (27) aus der vergangenen GNTM-Staffel, der frühere „Deutschland sucht den Superstar“-Teilnehmer Joey Heindle (26) und der 57 Jahre alte TV-Detektiv Jürgen Trovato („Die Trovatos - Detektive decken auf“) mit.

Mit dabei sind auch Eva Benetatou (27), die schon in der Datingshow „Der Bachelor“ zu sehen war und Tobias Wegener (26), den manche aus „Love Island“ kennen. Auch die neue Frau der Ex-Rotlichtgröße Bert Wollersheim, Ginger Costello Wollersheim (33) wird dabei sein sowie Schauspielerin Janine Pink (32/„Köln 50667“) und Seherin Lilo von Kiesenwetter (65). Mit Chris (32/„Bullshit-TV“) ist auch ein Promi aus der Youtube-Szene mit dabei.

Container-Bewohner Nummer Zehn ist bekannt: Model und Schauspielerin Sylvia Leifheit ist ab Freitag im TV zu sehen und ab Donnerstag bereits im Playboy. Die verbliebenen zwei Kandidaten bleiben geheim, Fans hoffen auf das Comeback einer Ikone

Die nächste Kandidatin ist bekannt: „Vorhang auf für Sylvia Leifheit“, steht bei einem Beitrag auf dem offiziellen Instagram-Account geschrieben. Die 43-Jährige aus Thüringen arbeitete zunächst als Model, bevor ihr mit ihrer Doppelrolle im Fernsehfilm „Die Rote Meile“ 1999 einem breiteren Publikum bekannt wurde. Leifheit ist auch vorab in der deutschen Ausgabe des „Playboy“ zu sehen sein, die am Donnerstag erscheint.

„Das Wichtigste ist, sich nicht an anderen zu orientieren. Erkenne Dich selbst, liebe dich selbst, werde Du selbst“, sagt Model und Schauspielerin Leifheit über ihre Teilnahme bei Promi Big Brother.

Wer die verbliebenen zwei Prominenten sind, die in den Container ziehen, ist noch nicht bekannt. Wie die „Bild“ berichtet, soll Big-Brother-Legende Zlatko Trpkovski wieder in die Fernseh-WG einziehen. Der 43-Jährige nahm im Jahr 2000 an der ersten „Big Brother“-Staffel überhaupt teil – und eroberte danach sogar die deutsche Musikwelt. Zusammen mit Container-Kumpel und Schlagersänger Jürgen Milski veröffentlichte er den Song „Großer Bruder“, der prompt die Nummer Eins der Single-Charts wurde.

Die ersten „Promi Big Brother“-Bewohner sind bekannt

Jetzt sind die ersten neun Kandidaten bekannt gegeben worden.

"Germany’s next Topmodel"-Kandidatin Theresia (27)

Theresia nahm an der vergangenen Staffel Germany’s Next Topmodel teil und belegte dort den elften Platz. Im Finale heiratete sie medienwirksam ihren damaligen Freund. Laut Sat-1 auch noch wichtig zu wissen: Sie hat sich die Beine operativ verlängern lassen. Das sagt Theresia über ihre Teilnahme bei Promi BB: "Ich gehe offensiv auf jeden zu, schweige nichts tot. Ich mag keine negative Energie, will Konflikte auflösen und klären – am liebsten durch Gespräche und nicht durch Streit. Ich bin nicht nachtragend und verzeihe schnell. Manchmal zu schnell."

Deutschlands bekanntester TV-Detektiv Jürgen Trovato (57)

Trovato ist bekannt aus der Dokusoap „Die Trovatos – Detektive decken auf“. Der 57-jährige Mönchengladbacher ist auch „in echt“ Detektiv und wird im Container ermitteln: "Die meisten verstellen sich ja. Jeder möchte nach außen hin ein möglichst positives Bild von sich zeigen. Aber was passiert nach zwei Tagen, wenn vergessen wird, dass Kameras laufen? Das finde ich reizvoll, deshalb habe ich zugesagt. Und die Gage hat natürlich auch eine Rolle gespielt."

"DSDS"-Star Joey Heindle (26)

2011 belegte er den 5. Platz bei DSDS und 2013 wurde er zum Dschungelkönig gekrönt. Bereits vor dem Start hat er den Sieg im Blick: "Ich bin ein Kämpfer. Wenn ich dort reingehe, will ich auch gewinnen. Aber keine Angst, ich werde mich nicht aufspielen." Lachend fügt er hinzu: "Ich lasse erstmal die anderen auf die Schnauze fallen, dann übernehme ich."

Soap-Darstellerin Janine Pink (32)

Spielte in der RTL 2-Serie „Köln 50667“ die Rolle der Yvonne Voss, 2017 wurde sie „Sexiest Sächsin“ und „liebt es, vor der Waschmaschine zu sitzen und die rotierende Trommel zu beobachten.“ Pink sagt über ihre Teilnahme: „Ich will raus aus dem Käfig meiner bisherigen Rollen, etwas Neues erleben. Die Kohle war mir egal, ich verdiene auch so genug.“

YouTube-Legende Chris von „Bullshit TV“ (32)

Hat auf seinem Youtube-Kanal über eine Million Abonennten. Er macht nur mit, weil es eine Mutprobe ist. Das habe ich meinen beiden Kumpels von ‚Bullshit TV‘ zu verdanken. Die haben gesagt: ‚Du gehst da jetzt rein – als Mutprobe!‘ Und da konnte ich im Endeffekt nicht ‚Nein‘ sagen.“

"Bachelor"-Finalistin Eva Benetatou (27)

Kämpfte bis im Finale um das Herz des Bachelors Andrej Mangold. Dort war sie die Zicke, jetzt will sie zeigen, dass sie auch anders kann. "Das war mein Desinteresse an bestimmten Personen und Situationen. Mich interessiert eben vieles nicht, und das zeige ich auch. Das kommt dann schnell als zickig rüber. Und ich weiß: Ich kann eine Zicke sein, aber das stört mich nicht." und „Grundsätzlich habe ich keine Probleme mit Konflikten, damit kann ich ganz gut umgehen. Nur wenn ich mitbekomme, dass hinter meinem Rücken über mich geredet wird, gehe ich sofort dazwischen und hake nach.“

Die Frau von Bert Wollersheim, Ginger Costello Wollersheim (33)

Ginger Costello „Quieschi“, „Frau von Bernd“ Wollersheim. Ihrer auffälligen Stimme verdankt sie ihren Beinamen. Über ihre Ehe zu Rotlichtkönig Bernd sagt sie: "Ich hasse Streit und flippe auch nicht so schnell aus, dazu habe ich schon genug schräge Situationen erlebt. Ich bin wirklich ziemlich lieb, auch privat! Wenn mein Mann zum Beispiel anfängt zu streiten, zeige ich ihm meine Brüste – dann ist er ganz schnell ruhig und entspannt.“ Wird ihr diese Superkraft im Container helfen? „Bei ‚Promi Big Brother‘ kann ich bei Streitereien natürlich nicht jedem meine Brüste zeigen. Die gehören nur meinem Mann, genau wie auch der restliche Körper.“

"Love Island"-Frauenschwarm Tobi Wegener (26)