Wer folgt auf Silvia Wollny? : Erste Hinweise auf neue „Promi Big Brother“-Bewohner

Köln Vor einem Jahr siegte Silvia Wollny bei „Promi Big Brother“ und kassierte 100.000 Euro. Bald startet die neue Staffel und Sat.1 schürt schon erste Gerüchte, wer in den TV-Knast ziehen könnte.

Es wird wieder Zeit, der „Promi Big Brother“-Container von Sat. 1 öffnet am Freitag, dem 9. August. Und schon jetzt werden erste Namen heiß gehandelt, der Sender facht zudem die Diskussionen an, welche Stars in den TV-Knast wieder ziehen. Auf Instagram gab es nun die ersten Hinweise auf eine Teilnehmerin.