Wer folgt auf Silvia Wollny? : Weitere Hinweise auf neue „Promi Big Brother“-Bewohner

Köln Vor einem Jahr siegte Silvia Wollny bei „Promi Big Brother“ und kassierte 100.000 Euro. Bald startet die neue Staffel und Sat.1 schürt schon erste Gerüchte, wer in den TV-Knast ziehen könnte.

Zwei Zitate, ein Promi: Das kann nur Rafi Rachek, meint die Mehrheit der Kommentatoren. Fitnesstrainer Rachek war 2018 Teilnehmer bei „Die Bachelorette“. Wie RTL berichtet, soll Racheks Teilnahme schon feststehen. Auch Ex-GNTM-Teilnehmerin Theresia Behrend Fischer zieht nach RTL-Informationen in den Container. Die Topmodel-Kandidaten hatte in der diesjährigen Staffel für Schlagzeilen gesorgt, als sie und ihr Freund sich live im Finale das Ja-Wort gaben.

Welcher Prominente sich so eloquent um die Verdauung sorgen könnte ... das Internet ist bislang sparsam mit Tipps.

Es wird wieder Zeit, der „Promi Big Brother“-Container von Sat. 1 öffnet am Freitag, dem 9. August. Und schon jetzt werden erste Namen heiß gehandelt, der Sender facht zudem die Diskussionen an, welche Stars in den TV-Knast wieder ziehen. Auf Instagram gab es nun den ersten Hinweis auf eine Teilnehmerin.