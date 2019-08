Halbzeit bei „Promi Big Brother 2019“ : Liebe und Hass trennt oft nur ein Gartenzaun

Foto: dpa/Willi Weber 12 Bilder "Promi Big Brother" 2019: Diese Kandidaten sind dabei.

Köln Zwölf Stars und Sternchen wetteifern wieder bei „Promi Big Brother“ um 100.000 Euro. Nach einer Woche kochen die Gefühle bei allen hoch. Krach und Küsse liegen nah beieinander.

Eskalation im Zeltlager, Liebe im Luxuscamp – die Kluft ist groß. Nach verträumten Blicken und langen Gesprächen über Gefühle ist es endlich passiert: der langersehnte Kuss zwischen Janine Pink und Tobias Wegener – auf der anderen Seite des Zauns sieht es hingegen gar nicht rosig aus.

Es ist eine Romanze, wie sie sich die „Big Brother“-Autoren wohl in ihren kühnsten Träumen nicht ausgemalt haben. Denn neben dem üblichen Zoff und den bekannten Tränen hat auch die Liebe ihren Weg in den Promi-Knast gefunden. Seit Tag 1 knistert es gewaltig zwischen Schauspielerin Janine Pink, bekannt aus der Daily Soap „Köln 50667“, und „Love Island“-Teilnehmer Tobi Wegener. Sie genießen ihre Zweisamkeit im Luxuscamp mit einem romantischen Schaumbad. Mehr als ein bisschen Kuscheln ist da allerdings noch nicht zu sehen.

Auch, weil Joey, der selbsternannte „Liebesdiener“, stets nach dem Rechten schaute. Erst am Abend sollte es dann so weit sein. Als die beiden gemeinsam im Bett liegen gibt es dann den ersten Kuss zu sehen – aber nur kurz. Denn sie verkriechen sich unter der Bettdecke, dann gibt es kein Bild mehr, nur noch Ton. Auch für Mitbewohner Joey, der neugierig vom Hochbett herunter lugt.

Im Zeltlager geht es währenddessen alles andere als romantisch zu. Der Zoff zwischen „Bachelor“-Eva und „Youtube“-Chris geht mit Geschrei und auf Griechisch in die nächste Runde. Aber wieso, weshalb warum eigentlich, das weiß wohl keiner so richtig. Dann hat Chris die Chance, für Entspannung zu sorgen. „Big Brother“ fordert die Zeltlager-Bewohner auf, ihr Schicksal in die Hand eines Bewohners zu legen. Der Youtuber soll es richten. Er muss drei Bewohner auswählen, die ins Luxuscamp umziehen dürfen. Grund zur Freude haben Ginger Costello Wollersheim, Sylvia Leifheit und Eva Benetatou. Aber für mehr als einen Schluck Champagner und eine Zigarettenlänge reicht es für Eva nicht: Die Zuschauer schicken sie sofort wieder ins Zeltlager zurück. Der Dauerstreit zwischen Eva und Chris geht in die nächste Runde.

Jetzt gehen die Rauswürfe los

Bei der Überwachungsshow von Sat.1 ist Halbzeit. Da kramen Stars und Sternchen tief im Kummerkasten. Andere Teilnehmer entdecken auf einmal tiefe Gefühle: „Irgendwie ist jetzt aus Spaß ernst geworden.“

Wer bei der Fernseh-Show „Promi Big Brother“ gewinnen möchte, braucht die Stimmen der Zuschauer. Deren Herzen und Empathie versuchen die Kandidaten nicht allzu selten mit emotionalen Lebensgeschichten zu gewinnen. Zur Halbzeit der Sat.1-Show haben die ersten Kandidaten bereits Tränen vergossen und Geständnisse abgelegt. An diesem Freitag entscheidet sich erstmals, wer gehen muss.

Am Anfang waren alle Augen auf den TV-Auftritt der lange von der Bildfläche verschwundenen „Big Brother“-Legende Zlatko Trpkovsi (43/„Ich vermiss' dich wie die Hölle“) gerichtet. Der Ärger über seinen damaligen „Big Brother“-Mitbewohner und heutigen Moderator Jürgen Milski (55) überraschte die Zuschauer. „Erst vor drei Jahren hat er wieder gesagt, ich wäre anscheinend nicht klar gekommen mit dem Ruhm“, erklärte Zlatko.

Schauspielerin Janine Pink (32/„Köln 50667“) musste sich unterdessen eingestehen, dass sie vielleicht, anders als vor der Sendung angekündigt, doch nicht Single bleiben könnte. Zusammen mit „Love Island“-Schönling Tobias Wegener (26) hat sich bereits das erste mögliche Pärchen gefunden. „Irgendwie ist jetzt aus Spaß ernst geworden“, gestand Pink. „Ohne Janine geh ich nirgendwo hin“, entschied Wegener.

Die Frau von Rotlichtgröße Bert Wollersheim, Ginger Costello Wollersheim (33), löste gleich zu Beginn mit ihrer Geschichte über ihren gewalttätigen Ex-Partner Wirbel aus. Schlagersänger Almklausi (50/„Mama Laudaa“) offenbarte den Zuschauern in den ersten Camping-Tagen den frühen Tod seiner Eltern. Model Teresia (27/„Germany's next Topmodel“) schluchzte über das schlechte Verhältnis zu ihrer Familie.

Erst hart und dann ganz weich zeigte sich TV-Detektiv Jürgen Trovato (57/„Die Trovatos - Detektive decken auf“). Zunächst brachte er Sänger Joey Heindle (26) zum Weinen. „Mach es nicht“ riet er dem jungen Wahl-Schweizer, als dieser von seinen Pläne, eine Produktionsfirma für Musikvideos zu gründen, erzählte. Nur zwei Tage später bekam der Detektiv selbst feuchte Augen, als er Youtuber Chris (32/„Bullshit-TV“) von seiner Zeit im Kinderheim erzählte.

„Ich kann seit Tagen nicht auf Toilette gehen“, klagte „Bachelor“-Finalistin Eva Benetatou (27) und enthüllte damit ein Geheimnis der etwas anderen Art. Die Zuschauer stimmten am Mittwoch jedoch dafür, den Campingplatz-Bewohnern Kaffee zu gönnen. Der schien seine Wirkung entfaltet zu haben. „Es hat geklappt“, freute sich die selbst ernannte griechische Prinzessin als sie von der Toilette wieder kam.

Nach gut einer Woche in Deutschlands TV-Knast heißt es ab Freitag bei den Kandidaten bangen. Dann können die Zuschauer entscheiden, wer weiter bei „Promi Big Brother“ dabei sein darf und wer den Campingplatz verlassen muss und keine Chance mehr auf die 100 000 Euro Gewinn hat.

Vier Fragen, die wir uns vor der nächsten Folge stellen

Nirgendwo liegen Freud und Leid so nah beieinander, wie bei „Big Brother“. Kein Wunder, dass auf engstem Raum die zwischenmenschlichen Beziehungen sehr schnell sehr intensiv werden. Hass und Liebe und ein Gartenzaun. Vier Handlungsstränge im Promi-Knast, die noch lange nicht auserzählt sind:

Wie geht es weiter mit Tobi Wegener und Janine Pink?

Hach ja, sie turteln seit Folge 1 - aber intimer als ein bisschen Kuscheln ist es noch nicht geworden. Als die Bewohner Tobi in der vergangenen Folge zurück ins Zeltlager wählen und das Pärchen trennt, bekommt die Lovestory einen Dämpfer. Schockstarre bei Joey, Theresia und vor allem Janine. „Es geht hier alles so schnell. Und du weißt ja auch gar nicht, wann er hier wieder rüberkommt“, jammert sie nach Tobis Umzug. Glück für die beiden, dass die Zuschauer sie zusammen sehen wollen und den „Love Island“-Kandidaten prompt wieder ins Luxuscamp wählen. So langsam muss da doch etwas passieren bei dieser Achterbahn der Gefühle. „Ich bin happy“, hat Janine bereits zugegeben – ob da noch mehr passiert?

Was passiert, falls Joey wieder ins Zeltlager muss?

Alle hassen Joey – und er weiß nicht, warum. „Da kommt Neid auf“, sagt er und meint die Tatsache, dass er im Luxuscamp wohnt. Ginger und Zlatko sehen das Problem eher darin, dass Joey keine Gespräche mehr mit den Zeltlager-Bewohnern über den Zaun hinweg hält. „Aus den Augen, aus dem Sinn“, lästert Zlatko. Joey sei gar nicht so unschuldig wie er tut, sagt Ginger. Den lassen die bösen Worte nicht kalt. „Ich kann doch nicht für tausend Leute da sein.“ Nach einem emotionalen Zusammenbruch überlegt er, wie er sich wieder aussöhnen kann mit den Bewohnern des Zeltlagers. „Ich würde am liebsten jetzt da rüber gehen und die Ginger auf die Seite holen und den Zlatko und würde sagen, dass die nicht böse sein sollen und dass ich nie was Böses über die gedacht habe.“ Vielleicht erfüllt sich schon in der nächsten Folge sein Wunsch. Aber wie Ginger und Zlatko auf Joeys Versöhnungsversuch reagieren, sollte er wieder ins Zeltlager ziehen, ist ungewiss.

Spielt Eva ein falsches Spiel und wenn ja – verhilft es ihr ins Luxuscamp?

Eigentlich wollte „Bachelor“-Eva teilnehmen, um ihr Zicken-Image abzulegen – das ist ihr bislang nur mäßig gelungen. Geplagt von Verdauungsproblemen motzt sie rum und gönnt niemandem den Umzug ins Luxuscamp. Denn dort muss sie eigentlich hin, dort gibt es Zigaretten und Kaffee. Alles, was sie braucht, um ihren Blähbauch loszuwerden. Auffällig findet es Chris darum auch, wie viel sie mit Luxuscamp-Bewohner Joey über den Zaun hinweg plaudert. „Die ist ein falscher Fuffziger“, urteilt Chris. „Und eine penetrante Perle.“ Eva beteuert, dass das alles anders sei. „Ich rede mit ihm, weil ich mit ihm reden will.“ Die anderen glauben ihr nicht. Eva verkriecht sich zum Weinen ins Zelt. Doch wie kommt ihre Tour bei den Zuschauern an? Lassen die sich am Ende doch noch erweichen und Eva ins Luxuscamp ziehen oder wird Eva als erstes rausgewählt.

Wann geben die Duschverweigerer endlich auf?

Was haben Chris, Lilo und Ginger gemeinsam? Richtig, sie alle waren schon im Promiknast duschen. Eigentlich alle, bis auf … Playboy-Model Sylvia und Schlagersänger Almklausi! Was wir wissen: Irgendwann müssen alle, denn bis zum Finale am 23. August ist es noch lang. Bei wem beschweren sich die anderen zuerst über mangelnde Hygiene?

Begraben Zlatko und Jürgen ihren Streit?

Werden sich Zlatko und Jürgen Milski endlich versöhnen? Mehrere Tage hatten die Promi BB-Darsteller jetzt bereits schon Zeit, um sich in ihren Rollen einzufinden – wie gut sie geübt haben, zeigt sich dann in der abendlichen Ausgabe bei Sat.1.

Ein Ausblick auf die großen menschlichen Gefühle, die heute Abend im Promi-Knast zu sehen sind: Neid und Traurigkeit – wegen einer verlorenen Kindheit und geplatzten Träumen. Was bisher geschah: Love-Island-Schwarm Tobi lässt sich von Janine Pink den Popo einseifen lassen und Jürgen Trovato observiert Ginger Costello Wollersheim schon mal beim Duschen – er ist ja schließlich ein echter Detektiv!

In Folge 3 wurde es emotional mit Almklausis traurigem Bericht von der Frühgeburt seines Sohnes. Zwischen Youtuber Chris und Dschungelkönig Joey bricht ein Hahnenkampf am Lattenzaun aus. Grund des Zoffs: Joey durfte in den „bonzigen Bereich“ und der Chris nicht. Doch die Frage aller Fragen lautet: Wer hat Recht im Streit der Ex-Big Brother-BFFs Zlatko oder Jürgen? Und wie geht es jetzt mit den beiden weiter? Lässt sich der Streit beilegen? Bereits vor Start von Promi BB erzählte Jürgen Milski gegenüber „Bild“, dass er und sein Container-Kumpane schon lange keinen Kontakt mehr haben. „Ich habe einige Interviews gegeben und auch erzählt, Zlatko sei alles zu Kopf gestiegen. Das hat er mir wohl übelgenommen. Ich hoffe, wir treffen uns jetzt in Köln wieder, wenn er dann den Container verlässt“, sagte er der BILD im Vorfeld. „Ich glaube, wenn Zlatko ein bisschen bodenständiger gewesen wäre, hätte er auch so eine Karriere über all die Jahre hinlegen können, wie ich“, legt Milski nach im Experten-Gespräch auf der Promi-Big-Brother-Instagramseite. „Das Problem ist, der eine hat auf sein Geld aufgepasst und der andere nicht.“

Auch Zlatko Trpkovski hat nach seinem Einzug die Chance genutzt, zu erzählen, was er die vergangenen 20 Jahre so getrieben hat: „Ich arbeite in meinem alten Beruf. Kfz, Autos! Bin angestellt.“ Seine TV-Karriere neu ankurbeln, das wolle er aber nicht, erzählt er. Warum er dann überhaupt mitmacht? „Für die Rente“, er habe sonst alles. Und auch zum Bruch mit Jürgen Milski hat der 43-Jährige was zu sagen. Öffentliche Lästereien von Milski waren offenbar der Auslöser: „Ich wäre nicht klar gekommen mit dem Ruhm, erzählt der“, schildert „Sladdi“ einem neugierigen Joey seine Sicht der Dinge. Es ist viel passiert in zwei Jahrzehnten.

Zu viel, um die einst wohl schönste TV-Freundschaft wieder zu kitten? Vielleicht nicht, den Jürgen Milski zeigt Altersmilde: „Zlatko, wenn du ein Problem mit mir hast, dann sollten wir das auf jeden Fall aus der Welt schaffen. Ich finde nämlich: Das, was wir beide erlebt haben, damals vor fast 20 Jahren, das war schon wegweisend“, wendet er sich direkt an seinen ehemals besten Kumpel. „Lass uns einfach drüber quatschen.“ Der hat sich noch nicht zum Friedensangebot geäußert

So lief Zlatkos Promi-BB-Comeback

Nun ist das Geheimnis gelüftet: In der ersten Sendung zur siebten Staffel der TV-Show „Promi Big Brother“ trat Zlatko Trpkovski als Überraschungsteilnehmer wieder live im Fernsehen auf. „Der verlorene Sohn kehrt zurück“, kündigte Moderatorin Marlene Lufen den 43-Jährigen an. Sichtlich gealtert, mit mehr Tattoos und weniger Haaren als vor 19 Jahren trat der Sänger des Songs „Ich vermiss' dich wie die Hölle“ vor die Kamera.

Zlatko hatte sich im Jahr 2000 in der ersten Staffel von „Big Brother“ zum Publikumsliebling gemausert. „Ich bin der Gleiche wie vorher. Ich denke nicht nach. Ich rede einfach nur, was ich denke“, sagte „Sladdi“, wie ihn seine Fans damals nannten, kurz vor seinem Einzug auf den „Promi Big Brother“-Campingplatz.

Mit ihm meldete sich auch Schlagersänger Almklausi live im TV-Knast an - unter den Abschiedstränen seiner im Publikum sitzenden Partnerin. Zuvor hatte der Ballermann-Barde noch seinen Hit „Mama Laudaaa“ zum Besten gegeben. Auch Schauspielerin Sylvia Leifheit (43/„Sterne des Südens“) verabschiedete sich für die kommenden zwei Wochen in die Promi-Wohngemeinschaft.

Große Augen machten die ersten neun Bewohner der WG, die bereits am Mittwoch den Campingplatz betreten hatten. „Ich hab's mir, ehrlich gesagt, größer vorgestellt“, beschwerte sich Sänger Joey Heindle. „Das ist ja voll die Bruchbude“, sagte die nach eigener Darstellung bekannteste TV-Seherin Lilo von Kiesenwetter (60) in der Sprechkabine - der Verbindung zur Außenwelt für die Kandidaten.

Zuvor waren den Kandidaten noch ihre Habseligkeiten abgenommen worden. Nur eine Sache durften die zukünftigen Camper aus ihrem Gepäck mitnehmen. Während viele zu ihrer Lieblingskleidung griffen, wählte die neue Ehefrau von Rotlichtgröße Bert Wollersheim, Ginger Costello Wollersheim (33), ein vielleicht nützlicheres Utensil: eine Packung Feuchttücher. Da Big Brother den Campingplatz samt Einrichtung eher wie nach einem Festival-Wochenende zurückgelassen hatte, ging es für die ersten Bewohner nämlich zunächst ans Putzen.

Als erster möglicher Streithahn entpuppte sich der misstrauische TV-Detektiv Jürgen Trovato bereits beim ersten Kennenlernen. „Der eine oder andere redet vielleicht ein bisschen dummes Zeug“, wusste Trovato über seine Mitbewohnerin und Schauspielerin Janine Pink (32/„Köln 50667“) zu sagen. „Das ist ja Blödsinn“, kommentierte der 57-Jährige den Beruf der selbst ernannten Seherin Lilo von Kiesenwetter.