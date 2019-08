Wer folgt auf Silvia Wollny? : Die ersten „Promi Big Brother“-Bewohner sind bekannt

Köln Wer wird Silvia Wollny als „Promi BB“-Siegerin beerben und 100.000 Euro gewinnen? Die neue Staffel beginnt am 9. August. Jetzt sind die ersten neun Kandidaten bekannt gegeben worden.

Theresia nahm an der vergangenen Staffel Germany’s Next Topmodel teil und belegte dort den elften Platz. Im Finale heiratete sie medienwirksam ihren damaligen Freund. Laut Sat-1 auch noch wichtig zu wissen: Sie hat sich die Beine operativ verlängern lassen. Das sagt Theresia über ihre Teilnahme bei Promi BB: "Ich gehe offensiv auf jeden zu, schweige nichts tot. Ich mag keine negative Energie, will Konflikte auflösen und klären – am liebsten durch Gespräche und nicht durch Streit. Ich bin nicht nachtragend und verzeihe schnell. Manchmal zu schnell."